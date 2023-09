Polizei sucht vermissten 13-Jährigen aus Wunstorf

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Neues Projekt

SPD-Bundestagsabgeordneter Miersch will Demokratie in Schulen stärken

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch startet ein Projekt an einer ganzen Reihe von Schulen in seinem Wahlkreis – darunter in Lehrte, Uetze, Sehnde und Laatzen. Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, zu diskutieren und politische Ziele gemeinsam zu erreichen.