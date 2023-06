Frau in Hannover vermisst: Wer hat 38-Jährige gesehen?

Hannover. Seit Sonntag, 11. Juni, wird Silvana S. in Hannover vermisst. Die Polizei geht von einer akuten Selbstgefährdung aus und bittet daher um Hilfe bei der Suche.

Nach Angaben der Polizei war die 38-Jährige zuletzt bei Freunden in Kleefeld zu Besuch. Sie verließ deren Wohnung gegen 12.30 Uhr. Wohin sie ging, ist unklar. „Seitdem gab es keinen Kontakt zu der Vermissten“, sagt eine Sprecherin der Polizeidirektion. Möglicherweise könnte sich Silvana S. nach Angaben der Polizei in der Eilenriede, insbesondere im Bereich des Stadtteils Kleefeld, oder auch in Wolfsburg aufhalten.

So sieht die Vermisste aus

38-Jährige wird vermisst: Zuletzt besuchte sie Freunde in Kleefeld. © Quelle: Polizeidirektion Hannover

Silvana S. ist 1,65 Meter groß und untergewichtig. Sie hat schwarze schulterlange Haare. Besonders auffällig sind ihre Piercings an der Ober- und Unterlippe. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 38-Jährige ein schwarzes Oberteil mit einem weißen Aufdruck, eine schwarze Leggings und schwarze Schuhe. Sie hatte zudem einen grünen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Silvana S. geben können, werden gebeten, sichbeim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511) 1093215 zu melden.

