Öffentlichkeitsfahndung: Orientierungsloser 83-Jähriger verschwindet aus Seniorenheim

Veranstaltungstipps

Piraten stechen in See, es gibt Höhenfeuerwerk am Steinhuder Meer, Konzerte – und HAZ-Restaurantkritiker ist zu Gast in Idensen. Am Wochenende, 22. bis 24. September, ist in Wunstorf und am Steinhuder Meer jede Menge los. Unsere Veranstaltungstipps.