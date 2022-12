﻿Was hat am Sonntag in Hannover geöffnet?

Hannover. Das Wetter ist zwar sehr kalt, aber nicht feucht. Insofern lohnt heute vielleicht noch ein Ausflug auf den Weihnachtsmarkt in Hannover oder in den Wintergarden im Zoo. Wer lieber zu Hause bleiben will, aber noch ein Stück Kuchen zum Adventskaffee braucht, oder wem etwas zum Kochen fehlt, der findet hier die Öffnungszeiten von Bäckereien oder des Supermarktes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bummeln Sie über den Weihnachtsmarkt

Heute kann man auf dem Weihnachtsmarkt noch bis 21 Uhr ab Platz der Weltausstellung durch die Grupenstraße an den Ständen entlangbummeln, rund um die Marktkirche gibt es Weihnachtsgeschenke zu entdecken, Glühwein, aber auch Kinderkarussell und Köstlichkeiten. Im Jahr 2022 knüpft der Weihnachtsmarkt an Vor-Pandemie-Zeiten an: Am Holzmarkt kann man im Wunschbrunnenwald Tannenduft einatmen, das finnische Dorf hat am Ballhof seine Zelte aufgeschlagen, rund um das Historische Museum findet ein Mittelaltermarkt statt. Auch Aktionen wie die Backstube für Weihnachtsplätzchen für Kinder, Kasperletheater und die Bühne sind zurück. Der Weihnachtsmarkt auf der Lister Meile ist ebenfalls geöffnet, genauso wie vor dem Hauptbahnhof. Und die 18 Meter hohe Weihnachtspyramide am Kröpcke steht lädt auch zum Glühwein ein.

Lichter im „Christmas Garden“

Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise: Die Tiere legen sich schlafen, der Weihnachtsmann erwacht – erneut strahlen die Lichter des „Christmas Gardens“ im Zoo. Im „Christmas Garden“ führt ein etwa zwei Kilometer langer Rundweg durch den Erlebnis-Zoo – vorbei an glitzernden Illuminationen. Natürlich ist der Weg gesäumt von gastronomischen Stationen. Geöffnet ist von 17 bis 22 Uhr. Heute kosten die Tickets 21,50 Euro. Für Kinder von sechs bis 14 Jahren, Senioren und Studenten gibt es Ermäßigungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bäckereien und Supermärkte

Wer noch etwas aus dem Supermarkt braucht, findet das bei Lidl im Hauptbahnhof. Der Markt hat noch bis 22 Uhr geöffnet. Kuchen gibt es beispielsweise bei der Bäckerei Göing (Fiedeler Platz) bis 17 Uhr, oder bei der Bäckerei Borges (Engelbosteler Damm 50) auch bis 17 Uhr. Eine Alternative könnte das Efendi Bey (Münzstraße 7) sein, das bis in den Abend geöffnet ist.