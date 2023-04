﻿Öffnungszeiten und mehr: So starten Freibäder in der Region Hannover in die Saison 2023

Es geht wieder los: Anfang und Mitte Mai starten die meisten Freibäder in der Region Hannover in die Saison 2023.

Hannover. Offiziell starten Hannovers Freibäder Anfang Mai in die Saison 2023. In zwei Bädern geht es aber auch schon früher los – dort ist bereits Ende April geöffnet. Hier geben wir einen Überblick über den Saisonstart der beliebtesten Freibäder:

Annabad

Das Annabad (Haubergstraße 17 in Hannover-Kleefeld) des Polizei-Sportvereins startet am 27. April 2023 in die neue Saison. Um 10 Uhr ist das Anbaden mit der Polizei- und Vereinspräsidentin Gwendolin von der Osten. Das Annabad bietet erstmalig ab dem 2. Mai Schwimmkurse für Erwachsene an. Die Kinderschwimmkurse beginnen ab dem 5. Juni (Information und Anmeldung unter Telefon (0511) 559618. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6-20 Uhr, Samstag und Sonntag 8-20 Uhr. Tageskarte Erwachsene: 4,50 Euro, Kinder: 2,50 Euro.

Morgendusche: Ein Mann zu früher Stunde im Annabad. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (/Archiv)

Freibad Arnum

Die aktuelle Wassertemperatur beträgt um die 10 Grad – aber bis zum Saisonstart am Sonnabend, 13. Mai 2023, ist ja noch etwas Zeit. Bis zum 4. Juni hat das Freibad Arnum (Hiddestorfer Straße 14 in Hemmingen) täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet (am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr). Ab dem 5. Juni gelten folgende Öffnungszeiten: Montag von 13 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 20 Uhr (Wochenende und Feiertage weiterhin von 10 bis 20 Uhr). Der einfache Eintritt kostet 4 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2 Euro.

Freibad Bennigsen

Das Freibad in Bennigsen (Gleiwitzer Straße 10 in Springe) startet am 7. Mai 2023 um 7 Uhr in die neue Saison. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. Auf der Facebookseite schreiben die Betreiber: „Die Wassertemperatur beträgt im Moment erst 12 Grad.“ Allerdings soll demnächst geheizt werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und im September: 8 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder 2 Euro.

Freibad Bokeloh

Das Freibad Bokeloh (Steinhuder Straße 49 in Wunstorf) startet am 15. Mai 2023 in die neue Saison. Das Bad ist von Montag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro.

Auf dem Sprung: Im Freibad Goltern beginnt die Saison am 12. Mai. © Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Badepark Garbsen-Berenbostel

Im Badepark Garbsen-Berenbostel beginnt die neue Freibadsaison am Freitag, 15. Mai 2023 um 12 Uhr. Im Sommer gibt es Aktionen wie Drachenbootrennen. Geöffnet ist montags von 12 bis 20.30 Uhr; dienstags bis freitags von 6 bis 8 Uhr sowie zwischen 10 und 20.30 Uhr. Sonnabends und sonntags öffnet der Badepark von 10 bis 18.30 Uhr. Das Tagesticket kostet 6 Euro (ermäßigt 5,30). Früh- und Abendschwimmer (6 bis 8 Uhr, ab 16 Uhr beziehungsweise donnerstags ab 18 Uhr) zahlen 2,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche kostet der Eintritt 3,50 Euro.

Freibad Goltern

Fans behaupten, das Freibad Goltern (Hauptstraße 70 in Barsinghausen) sei eines der schönsten Bäder in der Region Hannover. Die Eröffnungsfeier ist für Freitag, 12. Mai 2023, ab 17 Uhr geplant. Außerhalb der Ferien ist das Bad Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr geöffnet, Sonnabend und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 20 Uhr. In den Ferien hat das Bad von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro.

Freibad Großburgwedel

Das Freibad Großburgwedel (Auf der Ramhorst 3 in Burgwedel) startet erst am 27. Mai 2023 in die neue Saison. Die Besuchszeiten haben sich gegenüber 2022 nicht verändert. Sie sind dienstags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags von 8 bis 20 Uhr. Am 24. und 25. Juni 2023 ist das Bad wegen des Pokalschwimmfestes geschlossen. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro.

Befreien das Becken im Naturbad Uetze von Kalkablagerungen: Schwimmaufsicht Rita Heinke (links) und Betriebsleiter Dennis Brandes. © Quelle: Jakob Buddenbohm

Naturerlebnisbad Uetze

Das Uetzer Naturbad liegt mitten im Ortskern (Bodestraße 11 in Uetze) und startet Mitte Mai in die neue Saison. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 14 bis 19.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 10 bis 19 Uhr, in den Ferien 10.30 bis 19.30 Uhr. Die gute Nachricht: Die Eintrittspreise haben sich gegenüber 2022 nicht verändert. Erwachsene zahlen weiterhin 4 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro.

Hainhölzer Naturbad

„In der Natur, mit der Natur“ lautet das Motto im Hainhölzer Naturbad (Voltmerstraße 56 in Hannover). Die Wasseraufbereitung erfolgt auf natürliche Weise ohne den Einsatz von Chlor oder anderen chemischen Mitteln über zwei Regenerationsteiche, von denen einer unter der Liegewiese liegt. Das Wasser wird aber auch nicht beheizt. Saisonstart ist der 15. Mai 2023. Saisonende ist am 27. August 2023. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr, die Einzelkarte kostet 4,50 Euro (Erwachsene), Kinder zahlen 2,50 Euro.

Hallen- und Freibad Lehrte

Die 60 Meter lange Rutsche ist seit Jahren der Hit bei den Kids: Die Freibadsaison im Hallen- und Freibad Lehrte (Hohnhorstweg 2A) beginnt am Sonnabend, 20. Mai 2023. Die Wassertemperatur beträgt durchweg 23 bis 27 Grad. Erwachsene zahlen für die Einzelkarte 3,50 Euro, Jugendliche 2,20 Euro. Das Bad ist montags von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet, Dienstag bis Freitag von 6 bis 19.30 Uhr. Samstag und Sonntag von 8 bis 18.30 Uhr.

Das Freibad in Lehrte: Saisonstart soll am 20. Mai sein. © Quelle: Achim Gückel

Lister Bad

Das Lister Bad (Am Lister Bad 1 in Hannover) gehört zweifellos zu den beliebtesten Freibädern in der Landeshauptstadt. An heißen Tagen kommen bis zu 10.000 Badegäste. Das Wasser wird über eine Solarabsorberanlage erwärmt. Saisonstart ist der 1. Mai 2023, geöffnet ist bis 10. September 2023). Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 20.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 8 bis 20.30 Uhr. Die Einzelkarte kostet 4,50 Euro (Erwachsene) und 2,50 Euro (Kinder).

Badespaß aus der Luft gesehen: Das Ricklinger Bad öffnet am 1. Mai. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Ricklinger Bad

Ziemlich ruhig liegt das Ricklinger Freibad (Kneippweg 25 in Hannover) am Waldrand mit einem Zugang zu einem der Ricklinger Kiesteiche. Dort dauert die Saison vom 1. Mai 2023 bis zum 10. September 2023. Das Ricklinger Bad ist Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr geöffnet, Samstag, Sonntag und Feiertage von 8 bis 20 Uhr. Die Einzelkarte kostet 4,50 Euro (Erwachsene) und 2,50 Euro (Kinder).

Spaßbad Wedemark

Das Spaßbad Wedemark in Mellendorf ist das zweite in dieser Liste, das die Becken noch diesen Monat öffnet. Los geht es am Sonnabend, 29. April 2023, ab 8 Uhr. Das traditionelle Anschwimmen folgt drei Stunden später. Abgesehen vom Baden soll es im Verlauf des Sommers unter anderem ein Techno-Konzert und Holi-Festival geben. Geöffnet ist montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, sonnabends von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 4 Euro, für Kinder, Jugendliche und Personen mit Ermäßigungsanspruch beträgt der Eintritt 3 Euro.

Volksbad Limmer

Es ist längst kein Geheimtipp mehr: Das Volksbad Limmer (Stockhardtweg 6 in Hannover) liegt hinter dem alten Conti-Werk und wird vom Wassersportverein Linden (Waspo) betrieben. Die neue Saison startet am 16. Mai 2023. Im Sommer wird das Vereinsbad zur kleinen Arena, wenn die Wasserballer von Waspo um Tore kämpfen. Jung und Alt schätzen die familiäre Atmosphäre und die fairen Preise. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9.30 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder mit Hannover-Aktiv-Pass 1 Euro, sonst 2,50 Euro.