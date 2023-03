﻿Öko-Marathon Hannover: Warum der Weg noch lang ist – und was heute schon geht

Großveranstaltung: Die Organisatoren des Hannover-Marathons hoffen auf rund 20.000 Teilnehmer in diesem Jahr. Mit ihnen wollen sie sich auf den Weg machen in eine klimafreundlichere Zukunft.

Hannover. Die Sache mit den Holzmedaillen erhitzte in den sozialen Netzwerken besonders die Gemüter. Der ADAC Hannover-Marathon will bei den Themen Umwelt und Klimaschutz vorankommen – und nimmt dafür auch Kritik in Kauf. „Wir machen es trotzdem. Und das aus Überzeugung“, sagt Steffi Eichel, die mit ihrer Firma Eichels Event den Massenlauf mit rund 20.000 Teilnehmern organisiert.

Eichel hat ein Paket an Maßnahmen geschnürt, das den Marathon grüner machen soll. Neben den Holzmedaillen gibt es Finisher-Shirts, die zu 100 Prozent aus recyceltem Material hergestellt sind. Das gilt auch für die Kleiderbeutel, die zum Einsatz kommen. Die Verpflegungsbeutel für die Helfer sind aus Baumwolle und können später zum Beispiel für den Einkauf von Obst und Gemüse im Supermarkt verwendet werden. Auch die Trinkbecher für die Versorgung an der Strecke sind aus Recyclingmaterial. Zudem soll ihre Zahl möglichst gering gehalten werden. Ein Teil der Begleitfahrzeuge fährt elektrisch. Für die Teilnehmer ist die Nutzung von Bussen und Bahnen im GVH kostenlos.

Umwelt- und klimafreundlicher: Die Holzmedaillen, die beim Hannover-Marathon an die Teilnehmer ausgegeben werden. © Quelle: Christian Bohnenkamp

Vor allem Anreise von Athleten und Fans ist ein Klimaproblem

Nach Einschätzung von Hartmut Stahl vom Öko-Institut macht der Bereich Verkehr den mit Abstand größten Anteil des CO2-Ausstoßes bei Sportgroßveranstaltungen aus. Der Naturwissenschaftler beschäftigt sich schon seit rund 20 Jahren mit dem Thema Sport und Umwelt und war zuletzt unter anderem an der Erstellung einer Klimabilanz für die Fußball-EM 2024 in Deutschland beteiligt. „Wenn wir über Klimabilanzen sprechen, dann ist ein großer Treiber bei Sportgroßveranstaltungen der Verkehr, vor allem der der Zuschauer“, erklärt Stahl.

Abhängig von der internationalen Ausrichtung und damit vom Flugverkehr komme man „auf rund 80, 90 Prozent des CO2-Ausstoßes der Veranstaltung“, sagt der Experte. Möglichkeiten, die Verkehrsemissionen zu reduzieren, gebe es aber. „Etwa indem eine verstärkte Nutzung von Bussen und Bahnen gefördert wird. Dass im Ticket zumindest die Nutzung des Nahverkehrs enthalten ist, sollte bei Großveranstaltungen mittlerweile Standard sein“, fordert der Wissenschaftler.

Experte für Umwelt- und Klimaschutz im Sport: Hartmut Stahl vom Öko-Institut. © Quelle: Markus Schmidt/www.mas-foto.de

„Null-Emissionen aktuell nicht zu schaffen“

Der Weg hin zur Klimaneutralität bei Sportveranstaltungen ist noch ein weiter. „Null-Emissionen sind aktuell nicht zu schaffen. Von diesem Ziel sind wir auch noch weit entfernt“, berichtet Stahl. Auf dem Weg dorthin könne man allerdings „schon viel machen“. Sportveranstaltungen ließen sich außerdem „gut für die Sensibilisierung für Umweltfragen nutzen. Auch auf diesem Wege lassen sich positive Effekte erzielen“, sagt Stahl.

So sieht es auch Marathon-Organisatorin Eichel. Die ergriffenen Maßnahmen hin zum grünen Marathon seien „nur ein erster Schritt“. Der Sport könne aber „ein Vorbild für den Wandel sein. Ich sehe die Chance, dass wir einen Denkprozess aktivieren“, sagt Eichel, die jedoch auch einräumt, dass es noch viel zu tun gibt.

Laufen für Bäume – Summitree-Challenge startet Bäume sind gut für das Klima. Deshalb hat Marathon-Veranstalterin Steffi Eichel einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem bis zum nächsten Marathon in 2024 möglichst viele Laufkilometer zusammenkommen sollen. Die Idee: Je mehr gelaufen wird, desto mehr Bäume sollen gepflanzt werden. Eichel kooperiert dafür mit dem Startup-Unternehmen Summitree, das seinen Sitz in Wennigsen hat. Das Geld dafür soll von Spendern und Sponsoren kommen. Eine Fläche für das Projekt ist auch schon gefunden. Aufgeforstet werden soll am Benther Berg. „Am liebsten würde ich die Bäume direkt im Stadtgebiet von Hannover pflanzen. Leider haben wir dafür bisher noch keine geeignete Fläche gefunden“, sagt Eichel. Teilnehmer der Summitree-Challenge können in ihrer Smartphone-App direkt ablesen, wie viele Bäume sie bereits erlaufen haben. „Das motiviert“, erklärt Eichel. Da der Hannover-Marathon im kommenden Jahr am 14.04.2024 gelaufen wird, hat sie als Ziel 140.424 Kilometer herausgegeben. Wie viele Bäume dann tatsächlich gepflanzt werden können, hängt aber auch vom Engagement der Sponsoren ab. Startschuss für den Wettbewerb ist am Sonntag, dem Tag des ADAC Hannover-Marathons.

Noch „keine Alternative“ zu Dixi-Klos und Diesel-Lkw

Eine Klimabilanz des Marathons liegt noch nicht vor. Sie soll kommen. Ein Zieldatum dafür gibt es aber noch nicht. Für die Logistik des Marathons werden zwar verstärkt Lastenräder eingesetzt. Aufbau von Veranstaltungsgelände und Streckensicherung funktionieren jedoch nicht ohne große dieselbetriebene Lastwagen. Gerne würde Eichel Öko- statt Dixi-Klos einsetzen. Dazu gebe es derzeit jedoch „keine Alternative“. Vor allem für so viele Teilnehmer.

Viel Müll: Beim Hannover-Marathon werden auch 2023 wieder unzählige Trinkbecher an die Athleten ausgegeben. Sie sollen aber komplett aus Recycling-Material hergestellt sein. © Quelle: Florian Petrow

Schon jetzt muss sich der Veranstalter finanziell strecken, um sein Klima- und Umweltprogramm umsetzen zu können. Die Holzmedaillen kosten doppelt so viel wie übliche aus Metall. Die recycelten Finisher-Shirts sind 30 Prozent teurer. Kosten, die Eichel nicht an die Teilnehmer weitergeben will. „Wir verzichten definitiv auf Einnahmen“, sagt sie. Die ergriffenen Maßnahmen sieht sie als „Investition in die Zukunft des Marathons“.

Will den Hannover-Marathon grüner machen: Steffi Eichel, die Chefin von Veranstalter Eichels Event. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Hannover 96: Erstmals Umweltvorgaben bei Lizenzierung

Mit den Themen Umwelt und Klimaschutz muss sich mittlerweile auch Hannover 96 befassen. Sie gehören zu den Nachhaltigkeitsvorgaben, die die Proficlubs für die 1. und 2. Bundesliga 2022 beschlossen haben. Sie sind schon Teil des Lizenzierungsverfahrens der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Saison 2023/2024. Dazu gehören zum Beispiel jährliche Messungen des Wasserverbrauchs, der Abwasserproduktion und des Energieverbrauchs sowie eine Mobilitäts- und Verkehrsanalyse. Die Einhaltung der Vorgaben soll von der Dekra überwacht werden.

„Wir begrüßen diesen Prozess und treiben die Entwicklung und Schärfung einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie weiter voran“, betont Juri Sladkov, der Nachhaltigkeitsbeauftragte von Hannover 96. Über die Vorgaben der DFL hinaus will der Club „einen eigenen 96-Standard entwickeln, um die hier in der Region vorhandenen Potenziale bestmöglich zu nutzen und unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden“, kündigt Sladkov an.

Stadion soll bis 2035 klimaneutral werden

Druck bekommt 96 dabei auch von der Stadt Hannover. Im neuen Erbpachtvertrag für das Stadion, der bis 2096 laufen soll, wurde das Ziel verankert, dass der Komplex bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Weichen dafür sollen bereits ab diesem Jahr gestellt werden, haben Stadt und Hannover 96 vereinbart. Bei der Anschaffung neuer Geräte zum Beispiel sollen Modelle gekauft werden, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Auch die Rasenheizung und das Flutlicht waren schon Thema bei Gesprächen zwischen Stadt und Fußballclub.

Hartmut Stahl vom Öko-Institut hält es für richtig, dass den Veranstaltern von Sportgroßveranstaltungen Vorgaben beim Klima- und Umweltschutz gemacht werden: „Es gibt detaillierte technische Anforderungen an Wettkampfanlagen. Wieso nicht auch Mindeststandards im Bereich Umwelt?“