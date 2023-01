﻿ÖPNV: Die Maske fällt

Einige der letzten Corona-Beschränkungen sind von Februar an Vergangenheit: Kein Maskenzwang mehr in Bus, Bahn und Fernverkehr, keine Isolation bei Infektion.

Hannover. Die Maske ist das Symbol der Corona-Pandemie. Jetzt soll das Textil auch in der Region Hannover Vergangenheit sein. Einige Bundesländer haben die Tragepflicht in Bus und Bahn bereits verabschiedet, am 2. Februar zieht Niedersachsen nach. Auch die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr, etwa bei Reisen mit der Deutschen Bahn wird zu diesem Zeitpunkt aufgehoben.

Erleichterung über Aufhebung der Maskenpflicht

Ab Donnerstag benötigen Fahrgäste im Großraum-Verkehr Hannover (GVH) keine Maske mehr während der Fahrt mit Bus und Bahn. An Stationen, Haltestellen und im GVH Kundenzentrum ist das obligatorische Tragen einer medizinischen Maske schon jetzt aufgehoben. Mit dem massiven Ausbruch der ersten Corona-Welle galt die Maskenpflicht in Bus und Bahn im GVH seit dem 27. April 2020, also insgesamt knapp drei Jahre lang. Durch den Wegfall sämtlicher gesetzlicher Corona-Auflagen, entfallen auch weitere Schutzmaßnahmen der Verkehrsunternehmen im GVH: Die Türen der Stadtbahnen und Busse öffnen sich nicht mehr vollautomatisch. Dies erfolgt lediglich in allen unterirdischen Haltepunkten. An allen oberirdischen Stadtbahnhaltestellen und an den Bushaltestellen ist ein aktives „Drücken“ der Fahrgäste erforderlich, damit die Türen sich öffnen. Gerade in der kalten Jahreszeit trägt diese Regelung zum geringeren Wärmeverlust in den Fahrzeugen bei.

In den Bussen gilt ab dem 2. Februar wieder der Vorneeinstieg in den Abendstunden. Nach 20 Uhr können Fahrgäste dann lediglich über die erste Bustür beim Fahrpersonal zusteigen. Derzeit erfolgt sukzessive die Entfernung aller Hinweisschilder und Aufkleber zu Corona-Maßnahmen in und an den Fahrzeugen der Verkehrsunternehmen und an den Haltestellen im GVH. „Über die Zeit der Pandemie haben sich unsere Fahrgäste überwiegend an das Tragen der Maske gewöhnt und es war selbstverständlich“, berichtet Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. In den jüngsten Wochen habe sich gezeigt, dass es für den ein oder anderen Fahrgast schwerer nachvollziehbar wurde die Maske im ÖPNV weiter zu tragen, obwohl die Tragepflicht in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens bereits aufgehoben war.

Erleichterte Kontrolleure

„Die Maske hat uns in den vergangenen Monaten gut vor einer Infektion geschützt. Es war meines Erachtens richtig, dass wir die Maskenpflicht temporär eingeführt haben“, betont Regionspräsident Steffen Krach (SPD). In der von Experten beschriebenen neuen Phase des Corona-Virus, sei es nachvollziehbar, dass die Maskenpflicht nun beendet und eigenverantwortlich darüber entschieden werde. „Ich habe natürlich weiterhin Verständnis für diejenigen, die sich selbst mit einer Maske dort schützen, wo sie sich unwohl fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kontrolleure erleichtert sind, weil sie nun nicht mehr neben ihrem alltäglichen Job auch noch das Tragen der Masken überprüfen müssen.“

Über den 2. Februar hinaus gilt die Maskenpflicht noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen. In früheren Pandemiezeiten galt noch in deutlich mehr Bereichen die Maskenpflicht, etwa in Geschäften oder bei Veranstaltungen. Die Aufhebung der Maskenpflicht im Bus- und Bahnverkehr stößt größtenteils auf Zustimmung, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung. Die ehemalige Gesundheits- und jetzige Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat bei der Entscheidung aber auch betont: „Wichtig ist, dass die Aufhebung der Maskenpflicht kein Maskenverbot bedeutet.“

Auch Isolationspflicht entfällt

Mitte Januar hatten Niedersachsen und Bremen zudem ein Ende der Isolationspflicht angekündigt. Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert, muss sich vom 1. Februar an nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren oder einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test überprüfen lassen. Ein reduziertes Angebot an kostenlosen Bürgertests gibt es noch bis einschließlich 28. Februar. Gratis bleiben Schnelltests von Teststellen auch ohne Symptome unter anderem vor Besuchen in Kliniken und Pflegeheimen. Für das so genannte Freitesten nach einer Infektion war der Anspruch bereits Mitte Januar weggefallen. Er besteht aber weiter für medizinisches Personal, das sich vor der Arbeitswiederaufnahme testen lassen muss.

