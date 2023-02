﻿„Verkehrswende in Gefahr“: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay richtet in offenem Brief klare Worte an Transdev

Oberbürgermeister Belit Onay wendet sich mit einem offenen Brief an Transdev. Der S-Bahn-Verkehr sei so unzuverlässig geworden, dass die Verkehrswende auf der Kippe stehe. Die S-Bahn-Betreiberin verweist auf Verbesserungen und die Rolle der Bahn.

Hannover. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat sich mit einem offenen Brief an S-Bahnbetreiberin Transdev gewendet. Er fordert das Unternehmen dringend auf, sich an vereinbarte Leistungen zu halten. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Nahverkehr gehe gerade verloren. Nicht zuletzt gehe es auch um einen Image-Schaden der Landeshauptstadt und um die Verkehrswende. Transdev weist auf Verbesserungen hin, man arbeite an den Problemen.

„Mich erreichen täglich Nachrichten von Menschen aus der gesamten Region, die unzufrieden mit der S-Bahn sind “, sagt Belit Onay. Das Verkehrsmittel sei in den letzten 20 Jahren eine verlässliche Alternative gewesen, umweltfreundlich, zuverlässig und schnell unterwegs. Es sei zu einem wichtigen Teil des täglichen Lebens geworden. „Lebensmodelle wurden anhand der Verfügbarkeit eines ÖPNV-Anschlusses geplant“, so Onay. Seit das Verkehrsunternehmen Transdev den S-Bahnbetrieb im Juni 2022 übernommen hat, hat die Zuverlässigkeit des Nahverkehrs erheblich gelitten.

Hannover-OB Belit Onay: Die S-Bahn muss verlässlich sein

„Das System, das wir uns über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, kommt gerade unter die Räder“, sagt der Oberbürgermeister. „Ja, wir befinden uns in außergewöhnlichen Zeiten mit multiplen Herausforderungen“, räumt Onay ein. Doch Ausfälle durch Krankheit, Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel beträfen grundsätzlich alle Unternehmen in der Stadt und Region Hannover. Genug der Ausreden – es brauche endlich Lösungen.

Die anhaltenden Probleme würden gerade das Vertrauen in den ÖPNV verspielen und würden ein „fatales Signal“ senden. Denn Menschen können sich nicht auf die S-Bahn verlassen – und steigen wieder auf das Auto um. „Wir machen eine Rolle rückwärts in Sachen Verkehrswende“, sagt Onay. Ein guter S-Bahn-Verkehr sei jedoch unbedingt notwendig, um die Klimaneutralität überhaupt bis 2035 zu erreichen. Auch die Attraktivität von Stadt und Umlandkommunen leide. „Sehenden Auges bricht uns ein wichtiges Angebot weg“, so Onay. Der Brief ist mit der Forderung versehen, sich dringend an die vertraglich vereinbarten Leistungen zu halten.

S-Bahn-Betreiberin Transdev arbeitet an Pünktlichkeit

Der Brief ist bei Transdev eingegangen. Man habe um einen Gesprächstermin beim Oberbürgermeister gebeten. Die S-Bahn-Betreiberin bedauere die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste sehr. „Umso mehr gilt für uns: Die S-Bahn Hannover war, ist und bleibt Partner der Fahrgäste in Hannover und in der Region“, sagt Michael Block, Sprecher der S-Bahn Hannover, Transdev. Das Unternehmen habe Verspätungen und Ausfälle in den vergangenen Wochen und Monaten kontinuierlich reduzieren können. „Daran arbeiten wir auch weiter mit voller Kraft“, so Block. Die sogenannte 5-Minuten-Pünktlichkeit habe – mit Ausnahme der Linien 1 und 2 – im Januar bei knapp 90 bis 96 Prozent gelegen.

Seitdem Transdev im vergangenen Sommer den Betrieb der S-Bahn Hannover übernommen hat, kommt das Unternehmen aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Andauernde Verspätungen und Zugausfälle, verkürzte Züge im Berufsverkehr und mangelnde Kommunikation machte das S-Bahnfahren zu einem Glücksspiel. Die Probleme sind vielschichtig. Das Verkehrsunternehmen weist auf die Baustellen der Deutschen Bahn hin. Außerdem habe die Bahn zugesagte Züge noch immer nicht geliefert, andere übernommene Altfahrzeuge seien noch immer in der Reparatur, sagt Block.