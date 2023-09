﻿Oktoberfest in Hannover: Ein hoffnungsvoller Start auf dem Schützenplatz

Hannover. Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) brauchte nur zwei Schläge, dann hieß es ganz offiziell: O’zapft is! Mit einem traditionellen Rundgang über den Festplatz, viel hannoverscher Politik-Prominenz und spektakulärem Feuerwerk öffnete das Oktoberfest zum 59. Mal seine Tore. Mit Schweinshaxe, hellem Bier und Live-Musik gestaltete man den Festakt in der Festhalle Marris. Die Branche feierte gelassen mit: Zehntausende Gäste werden in den kommenden zwei Wochen auf dem Schützenplatz erwartet. Trotz allgemeiner Krisenstimmung sind die Schausteller optimistisch – und hoffen auf viel Umsatz.

„Wir erwarten eine ordentliche Veranstaltung. Das Oktoberfest hat einen guten Stellenwert – auch über die Landesgrenzen hinaus“, erklärt der Präsident des Landesverbands Markt- und Schaustellerbetriebe Niedersachsen, Fred Hanstein. Aktuelle Probleme wie Personalmangel und hohe Strompreise belasteten zwar auch die Veranstalterbranche stark, man schaffe es aber, die Preise moderat zu halten: „Wir versuchen, volkstümliche Preise zu nehmen“. Auf dem diesjährigen Oktoberfest rechnet er mit guten Umsätzen. „Es ist für jeden etwas da.“

„Die Leute wollen unterhalten werden“

Auch Harry Knosalla, Betreiber von „Nannys Zuckerstübchen“, freut sich auf das Event. „Ich denke, die Voraussetzungen sind da. Die Leute wollen unterhalten werden“, erzählt er. Auch er habe mit Inflation und Personalmangel zu kämpfen – und mit gestiegenen Zuckerkosten: „Wir hatten Einbußen, aber es hält sich in Grenzen“.

Auch die Kundinnen und Kunden werden tiefer in die Tasche greifen müssen, denndie Preise erreichen Wiesn-Niveau. Eine Maß kostet in der Festhalle Marris 13,80 Euro, das sind etwa vier Euro mehr als 2018. Das Wiesenhähnchen schlägt mit 12,50 Euro in die Tasche und eine Schweinshaxe mit Brot und Sauerkraut liegt bei stolzen 19,50 Euro.

Es füllt sich: Am Freitagabend hat das Oktoberfest begonnen. © Quelle: Christian Behrens

Das Oktoberfest geht bis zum Sonntag, 8. Oktober. Jeden Mittwoch ist vergünstigter Familientag. Freitags findet immer um 21.45 Uhr das Feuerwerk statt. Zum ersten Mal auf dem Oktoberfest ist die schnelle Attraktion „Hurricane“, das Karussell „Entertainer“ und das Durchlaufgeschäft „Feueralarm“, in dem Gäste auf vier Etagen zum Feuerwehrmann ausgebildet werden. Außerdem viele Klassiker, darunter ein 45 Meter hohes Riesenrad, eine zweistöckige Geisterbahn und drei Autoscooter.

