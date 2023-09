Kostenfrei bis 17:33 Uhr lesen

Veranstaltung

Es wird voll in der City: Auf dem Programm in Hannover steht am Freitag, 22. September, die 20. Auflage des Sportscheck-Nachtlaufs. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen im Innenstadtbereich bis tief in die Nacht mit Verkehrsbehinderungen rechnen.