Schützenplatz

Rummel auf dem Schützenplatz: Das Oktoberfest startet am 22.September.

Das Oktoberfest in Hannover startet am Freitagnachmittag wohl bei Traumwetter: Der Rummel auf dem Schützenplatz bietet zahlreiche Attraktionen, doch die Preise haben sich erhöht. Die Maß wird in diesem Jahr teurer.

