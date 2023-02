Bekommt in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover möglicherweise nur wenige Mitarbeiter zu sehen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am 16. Februar Hannover.

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am 16. Februar nach Niedersachsen. Er besucht die VW-Belegschaft in Wolfsburg, trifft in Hannover eine Bäckerin – und bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften auf vermutlich wenige Mitarbeiter. Der Präsident bleibt dabei: Sie sollen lieber im Homeoffice bleiben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket