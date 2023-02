﻿Deal zwischen Onay und Klimaaktivisten steht: Blockaden auf Straßen in Hannover sind vorbei

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat mit den Klimaaktivisten der Letzten Generation eine Übereinkunft getroffen: Er unterstützt ihre Forderungen in weiten Teilen, dafür wird Hannover von Klebe-Protesten verschont.

Hannover. Autofahrer müssen in Hannover keine Klebe-Proteste mehr befürchten. Die Aktivisten der sogenannten Letzten Generationen wollen ihre Aktionen in Hannover beenden. Grund ist eine Übereinkunft mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Onay unterstützt die Forderungen der Aktivisten in weiten Teilen und richtet einen schriftlichen Appell an die Bundesregierung.