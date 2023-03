﻿Onay wünscht sich einen „Platz der Menschenrechte“ in der Innenstadt

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) regt an, der Fläche hinter dem Holocaust-Mahnmal nahe der Oper den Namen „Platz der Menschenrechte“ zu geben. Entscheiden muss am Ende der Bezirksrat Mitte.

Hannover. Soll der dreieckige Park südlich des Holocaust-Mahnmals nahe der Oper künftig „Platz der Menschenrechte“ heißen? Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schlägt diese Bezeichnung vor, wie aus einem internen Schreiben an den Bezirksrat Mitte hervorgeht, das dieser Zeitung vorliegt. Tatsächlich muss der Bezirksrat grünes Licht für die Benennung geben. Der Oberbürgermeister kann eine Straßen- oder Platzbenennung nicht eigenmächtig entscheiden.

Bisher trägt die Zone zwischen Cora-Berliner-Weg, Georgstraße und An der Börse keinen eigenen Namen. Hannoveraner betrachten den kleinen Park für gewöhnlich als Ausläufer des Opernplatzes. Onay fühlt sich zur Benennung dadurch veranlasst, dass sich die Erklärung der Menschenrechte jetzt zum 75. Mal jährt. Im Dezember 1948 haben die Vereinten Nationen mit einer Resolution der Generalversammlung die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ verabschiedet. Es solle daher ein „repräsentativer Platz in Hannover“ den Namen „Platz der Menschenrechte“ tragen, heißt es in dem Schreiben an die Bezirksratsmitglieder.

Verschiedene Orte hat die Stadt bereits intern geprüft und sich dann für den südlichen Zipfel des Opernplatzes entschieden. Der Platz liege zentral, schreibt die Verwaltung, und nehme durch das Mahnmal für die ermordeten Juden Bezug auf das Thema Menschenrechte.

Dreieck: Die Fläche zwischen Georgstraße und An der Börse soll künftig einen Namen tragen. © Quelle: Google Earth

Die Stadt will ihren Plan demnächst dem Bezirksrat vorlegen. Anregungen und Fragen könnten Mitglieder des Gremiums bereits jetzt vorbringen.