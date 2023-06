﻿Kulturelle Vielfalt als Programm: So bunt wird das „One People Festival“ auf dem Faust-Gelände in Hannover

Hannover. Mehr als 50 regionale und internationale Musiker und Musikerinnen sowie andere Kunst- und Kulturschaffende sind beim neuen „One People Festival“ zu Gast, das am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Juni, auf dem Faust-Gelände gefeiert wird. Die Bands kommen aus Eswatini, Gambia, Jamaica, Jordanien, Pakistan, Palästina, Nigeria, dem Sudan und vielen weiteren Ländern. Sie spielen Musik aus Genres von Reggae, Soul und Hiphop über Rap und Jazz bis zu Psychedelic Desert Funk. In der 60er-Jahre-Halle und im Mephisto werden unter anderem der nigerianische Künstler Wayne Snow und die palästinensische Band DAM neben lokalen Acts wie Joy Bogat und Opak aus Hannover auftreten.

Intensive (Musik)farbe: Wayne Snow. © Quelle: Kulturzentrum Faust

Auf dem Außengelände des Kulturzentrums stehen zudem Verkaufs- und Essensstände bereit, es gibt Walk-in-Tattoos, Graffiti Art oder Beats-Bauen. Auch Musik- und Tanzworkshops sowie Angebote zu Themen wie kulturelle Wertschätzung oder Empowerment (Selbstbestimmung) gehören zum Angebot. Für Festivalgäste wird an beiden Tagen eine Kinderbetreuung bereitgestellt.

Aus Hannover: Joy Bogat. © Quelle: Kulturzentrm Faust

„Wir versuchen, eine möglichst große Diversität an Menschen mit vielfältigen Hintergründen, Ethnien, Lebenssituationen und Erfahrungen zusammenzubringen, um wiederum eine Einheit zu bilden“, sagt der hannoversche Musiker Raschid Büscher, der das Festival ebenso wie sein Kollege Horiat Hosain hauptverantwortlich als Kurator organisiert. Aus diesem Grundgedanken leitet sich auch der Festivalname „One People“ ab.

20-köpfiges Team von Freiwilligen

Ein knapp 20-köpfiges Team aus ehrenamtlichen BIPoC (das Acronym kommt aus den USA und steht für „Black, Indigenous und People of Color“) hat in viermonatiger Arbeit das gesamte Musikevent vorbereitet. Diversität ist nicht nur auf der Bühne wichtig. Auch das Festivalteam besteht aus Personen mit vielfältigen kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen Alters und Geschlechts. Sie alle haben sich auf ein offenes Ausschreiben des Kulturzentrums Faust im Januar beworben – und den Zuschlag für die Veranstaltung bekommen. Mit Fördergeldern des bundesweiten Programm „Neustart Kultur“ konnte das „One People Festival“ dann in Angriff genommen werden.

Auch dabei: Singing Gold. © Quelle: Kulturzentrum Faust

„Das Freiwilligenteam sollte möglichst multikulturell sein, damit das Festival ein authentisches, breit gefächertes Programm bieten kann“, erklärt Büscher. „Die Idee dahinter ist, dass Kunstschaffende, die beispielsweise nach Deutschland gekommen oder nicht ethnisch-deutsch sind, die Chance bekommen, durch ihre Kunst neue Welten zu zeigen.“ Zugleich könnten sie selbst entscheiden, mit welchen internationalen Acts sie die Bühne teilen wollen.

Festival-Act: Turbulence. © Quelle: Kulturzentrum Faust

„Ganz, ganz viel Feuerwerk im Kopf“

Die Organisatoren hoffen, mit dem vielfältigen Festivalprogramm so viele Menschen wie möglich in einen interkulturellen Austausch zu bringen. Hosain wünscht sich: „Im Idealfall werden durch das Event ganz, ganz viele neue Welten für die Besuchenden eröffnet, sodass im Kopf am Ende ganz, ganz viel Feuerwerk entsteht.“

Das Festival startet am 24. Juni um 15 Uhr und läuft bis 23 Uhr, am 25. Juni beginnt das Lineup um 17 Uhr, das Ende ist für 22.30 Uhr terminiert. Wer das Event miterleben will, kann sich Tagestickets ab 27,30 Euro über die Internetseite der Faust bestellen. Dort ist auch das vollständige Programm zu finden, ebenso wie auf Instagram unter @one_people_festival.

