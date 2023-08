Stradivarius kommt

Wechsel: Modefilialist schließt in der Großen Packhofstraße, an seine Stelle kommt Stradivarius.

Der eine geht, der andere kommt: In Hannovers Innenstadt schließt die Modekette Only eine Filiale – und erweitert dafür an anderer Stelle. Dafür zieht in deren bisherigen Standort die bislang in Deutschland nicht vertretene Modekette Stradivarius ein.

