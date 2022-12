﻿„Das Beste aus 5 Jahren“: Schlagerstar Ben Zucker tritt wieder in Hannover auf

Hannover. Ben Zucker kehrt rasch wieder auf die Gilde-Parkbühne zurück. Nach seinem Auftritt vor 4000 Fans im vergangenen August gibt es bereits am Freitag, 7. Juli, 20 Uhr, ein Wiedersehen mit dem Schlagerstar, wenn der 39-Jährige mit der markanten Stimme durch das Land tourt und Open Air die Highlights der vergangenen fünf Jahre präsentiert. "Was wir haben, ist für immer (Das Beste aus 5 Jahren)" – so heißt sein erstes Best-of-Album, auf dem Zucker seine erfolgreichsten Hits neu eingespielt hat.

„Konzerte sind mein Herzschrittmacher“, sagt Zucker, dessen steiler Aufstieg mit einem Auftritt beim von Florian Silbereisen moderierten Schlagercountdown begann. „Die Bühne, meine Fans, die Stimmung, die Emotionen – deswegen mache ich Musik.“ Mit Songs wie „Wer sagt das?!“ und „Was für eine geile Zeit“ begeistert er sein Publikum – 2018 begleitete Zucker sogar Helene Fischer auf ihrer Stadion-Tournee.

Der Vorverkauf hat am Donnerstag begonnen, Karten gibt es online im HAZ-/NP-Ticketshop. Die Karten kosten 64,90 Euro (Sitzplatz) oder 59,90 Euro (Stehplatz) – jeweils inklusive Buchungsgebühr.

