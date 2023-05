﻿Open-Air-Tauffest am 4. Juni im Volksbad Limmer

Tauffest mal anders: Die evangelischen Kirchgemeinden veranstalten einen gemeinsamen Taufgottesdienst unter freiem Himmel im Volksbad Limmer.

Limmer/Linden. Die evangelischen Kirchengemeinden aus Linden und Limmer veranstalten am Wochenende ein gemeinsames Open-Air-Tauffest. Der Taufgottesdienst findet am Sonntag, 4. Juni, ab 11 Uhr unter freiem Himmel im Volksbad Limmer am Stockhardtweg 6 statt.