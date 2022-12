﻿Open-Air-Tour 2023: Rapper Apache 207 kommt wieder nach Hannover

Wer arbeitet künftig im Rathaus I in Burgdorf? Wie viel kostet die Sanierung? Und wann rücken die Baufahrzeuge an? Noch gibt es viele Fragen zu dem Millionenprojekt, die die Stadt bis Februar 2023 beantworten will. Beim Rundgang an der Marktstraße offenbaren sich einige Besonderheiten.