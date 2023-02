Tag zwei des Opernballs: Ein Abend, an dem traditionell viele prominente Gesichter aus der Stadtgesellschaft im Opernhaus zu Gast sind. Wir haben uns unter den rund 2000 Besucherinnen und Besuchern umgeschaut.

Hannover. Sie kam als Erste und strahlte so, als wären alle verfügbaren Scheinwerfer des Opernhauses um sie herum aufgestellt: „Heute sollen alle den Abend einfach so verbringen, als wäre es ihre letzte Nacht“, sagte Laura Berman (64) mit so viel Energie, als wäre sie den Abend zuvor nicht erst gegen drei Uhr ins Bett gefallen. Die Opernintendantin erschien mit Torsten Bugla (49), der Geschäftsführer des Audi-Zentrums Hannover und einer der Hauptsponsoren des Opernballs, hatte Berman mit dem Shuttle abgeholt.