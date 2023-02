Messerstecherei am Steintor: Mann vor Club an der Reuterstraße verletzt

Wieder eine Auseinandersetzung mit Verletzten am Steintor: Ein Mann hat am Samstagnachmittag Stichwunden davongetragen. Er musste ins Krankenhaus. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot in dem Partyviertel vor Ort.