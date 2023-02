﻿„Endlich wieder Opernball“: Wie Hannover am Sonnabend im Opernhaus feiert

1900 Gäste feiern am Sonnabend einen ausgelassenen Abend im Opernhaus – am Ende einer „ein bisschen schwierigen Woche“. Die Eröffnungsshow ist so wunderbar bestückt, dass man gleich die Welt da draußen zumindest eine Weile zu vergessen vermag.

Hannover. Wenn ein Abend schon so temperamentvoll startet. „La Revoltosa“, was für ein Titel, ein rasantes Stück aus dieser spanischen Oper gibt das Tempo vor, Generalmusikdirektor Stephan Zilias steht auf dem Pult. Ein Film läuft auf großer Leinwand passgenau dazu, wie eine Sängerin sich vom Opernplatz durch die die unterirdischen Gänge des Hauses bewegt, dabei geschminkt wird, kurz ein Schlückchen für den Mut nimmt – die Kamerafahrt ist rasant – und dann passgenau mit dem Ende des Eröffnungsstück livehaftig auf der Bühne erscheint.

Und „Bésame mucho“ anstimmt. Es ist Mercedes Arcuri aus dem Opernensemble, sie begeisterte als Gilda in „Rigoletto“ – und hier ist sie Consuelo Velazquez, die Komponistin des Weltsongs. Die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Und stimmlich gelingen auch die schmachtenden Wendungen des Liedes.

Laura Berman: „Endlich wieder Opernball!“

Die Eröffnungsshow für den diesjährigen Opernball ist so wunderbar bestückt, dass man gleich die Welt da draußen zumindest eine Weile zu vergessen vermag.

„Endlich wieder Opernball!“, der befreiende Ausruf von Intendantin Laura Berman wird mit Riesenbeifall quittiert. Und natürlich gibt es auch einen kleinen Hinweis auf die vergangene, „ein bisschen schwierige Woche“, was vom wissenden Publikum mit Lachen bedacht wird.

Ein Opernball weitgehend mit den Kräften des Hauses, das ist auch bei diesem Ball die Spezialität Hannovers. Riesenapplaus für das gesamte Team. Die Bühnenbildner, die Kostümbildnerinnen, die Dramaturgie haben sich ins Zeug gelegt, um diesen Abend genau so stimmungsvoll zu machen. Lateinamerikanisches dominiert. Auch bei den gesanglichen Leistungen, wenn Spitzenkräfte aus dem Ensemble wie Nina van Essen, Mercedes Arcuri, Jose Simarilla Romero und Darwin Prakash (der auch noch mit mächtiger Stimme das „Torero-Lied“ stemmt) ein argentinisches Volkslied vom großen Carlos Gardel anstimmen.

Leuchtende weiße Blumensträuße

Der „spanische Marsch“ (Dirigent: James Hendry) von Johann Strauß gibt dann passenderweise die Tonspur ab für den Auftritt der Debütantinnen und Debütanten, die Choreografie der Tanzschule Bothe passt in jeder Hinsicht. Schön die in der Dunkelheit leuchtenden weißen Blumensträuße der tanzenden Paare – ein Lichtzeichen, das auch noch später am Abend in der tanzenden Menge die jungen Ballteilnehmerinnen und Ballteilnehmer erkennbar macht.

Nach den immer wieder schönen und auch diesmal perfekt ausgeführten schwarzweißen Bewegungsfiguren der Debütantinnen und Debütanten schreiten Laura Berman und Stephan Zilias zum Eröffnungstanz, dann gibt das Kommando „Alles Walzer!“ um 21.03 Uhr den Abend frei – und 1900 Gäste stürzen sich in eine ausgelassene Ballnacht. Die Empfehlung für alles Weitere: „Bésame mucho“ – küsse, und in diesem Fall, tanze, als gäbe es kein morgen.