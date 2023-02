﻿Ein Abend zum Küssen: 1800 Gäste feiern am ersten Tag des Opernballs in Hannover

Glanzvoll und festlich ist am Freitagabend der erste Tag des Opernballs in Hannover gestartet. Rund 1800 Gäste feierten in einer aufwendig dekorierten Kulisse. Das Motto des Abends: der Kuss.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket