﻿Im Februar 2023 soll wieder auf dem Opernball getanzt werden

Zuletzt traf sich Hannovers Stadtgesellschaft 2019 in der prächtig hergerichteten Laves-Oper – das Motto damals: „The Roaring Twenties.“

Drei Jahre lang gab es keinen Ball mehr in der Oper: Am 17. und 18. Februar 2023 soll es wieder so weit sein. Der Vorverkauf hat begonnen, die Tickets kosten 60 bis 201 Euro. Das Motto: „Bésame mucho“.