﻿Kundgebung auf dem Opernplatz: IG Metall fordert Angebot von der Arbeitgeberseite

Es sei die letzte Chance, der Gewerkschaft und zehntausenden Beschäftigten endlich etwas anzubieten, sagte Verhandlungsführer Thorsten Gröger bei einer Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover. Der nächste Verhandlungstermin ist am 22. November, wenn es nicht vorher zu einem Pilotabschluss kommt.

Im Regen stehen gelassen: So fühlen sich die rund 5000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, die am Mittwoch auf dem Opernplatz in Hannover für 8 Prozent mehr Lohn demonstrierten.

Hannover. „Ihr habt eine Yacht, uns reicht die 8“: Mit Parolen wie diesen ist die IG Metall am Mittwochmorgen erneut in einen Warnstreik gegangen. Ab 10 Uhr versammelten sich mehr als 5000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie auf dem Opernplatz und zogen anschließend durch die Innenstadt, um für eine tabellenwirksame Lohnerhöhung von 8 Prozent mit einer Laufzeit von 12 Monaten zu demonstrieren. Bisher hatte es vier Verhandlungsrunden gegeben, der nächste Termin ist für den 22. November geplant.

Im Tarifgebiet Baden-Württemberg werden allerdings am morgigen Donnerstag Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zu einem fünften Verhandlungsgespräch zusammenkommen. Dabei könnte es zu einem Pilotabschluss kommen, der auch auf die anderen Bezirke übertragen wird.

Die Preise steigen, also müssen auch die Löhne steigen, so die Logik der Gewerkschaft. © Quelle: Christian Behrens

„Scheuen den Konflikt nicht“

Thorsten Gröger, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Niedersachsen, warnte, dass dieser Termin die letzte Chance für die Arbeitgeberseite sei, nach einer Reihe von Nicht-Angeboten den großen Sprung zu machen. Er brachte 24-Stunden-Streiks und eine Urabstimmung ins Spiel: „Wir scheuen den Konflikt nicht“.

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall hatte zuletzt eine Einmalzahlung von 3000 Euro mit einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Zu wenig aus Sicht der Metaller, die in den vergangenen Wochen in Hannover und im Land zehntausende Kolleginnen und Kollegen mobilisiert hatte. So kamen am Mittwoch unter anderem Belegschaften von ZF Wabco, Komatsu, MTU, Miele in Lehrte und Bosch in Hildesheim auf dem Opernplatz zusammen, weitere rund 1800 Beschäftigte demonstrierten laut Gewerkschaft parallel in Osnabrück. Am Dienstag hatten mehr als 4500 Beschäftigte in Salzgitter, Northeim und Aerzen die Arbeit niedergelegt.

Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, zeigte sich Mittwochnachmittag optimistisch, dass es am Donnerstag tatsächlich einen wichtigen Schritt nach vorn geben werde. „Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg, einen Kompromiss zu finden, der für beide Seiten tragbar ist“, so Schmidt. Er betonte aber, dass eine Einigung immer noch am Verhandlungstisch erzielt werde und nicht auf der Straße: „Für einen guten Kompromiss braucht es Besonnenheit und keine Bengalos“.