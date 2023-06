﻿Optischer Campus in Marienwerder: Archäologen sichern vor Baustart Spuren eines Zwangsarbeiterlagers

Hannover. Es dürfte ein Forschungsbau werden, der in Niedersachsen, ja in Deutschland seinesgleichen sucht. In Marienwerder will die Leibniz Universität auf einem Grundstück der Stadt Hannover an der Pascalstraße ein Zentrum für optische Forschung, das sogenannte Opticum bauen. 54 Millionen Euro kostet der Bau, Wissenschaftler verschiedener Disziplinen sollen dort zusammenarbeiten, aber das Vorhaben muss ein paar Hürden überwinden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überreste eines Zwangsarbeiterlagers im Boden

Im Boden des Grundstücks befinden sich Überreste historischer Gebäude. Ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme stand im Zweiten Weltkrieg auf dem Areal. Es wurde als Lager für Zwangsarbeiter genutzt. Über dieses Lager geben Quellen keine ausreichenden Informationen, daher sei „das potenziell im Erdreich erhaltene archäologische Bodenarchiv die einzige Quelle, um Aussagen über dessen Entstehung, Nutzung sowie seine Funktion und Ausdehnung zu sichern“, heißt es in einer Vorlage der Stadt. Daher müssten die Bauarbeiten fürs Opticum archäologisch begleitet werden.

Das ist bereits in Teilen geschehen. „Wir haben mit der Stadt sehr gut zusammengearbeitet“, sagte ein Uni-Vertreter kürzlich im Wirtschaftsausschuss, wo das Projekt vorgestellt wurde. Archäologen haben schon Teile der Fundamente freigelegt, vermessen und Modelle angefertigt. Dabei mussten sie Schutzkleidung tragen, denn das Erdreich, auf dem damals auch eine Batteriefabrik betrieben wurde, ist kontaminiert. Sind die Relikte des Lagers erfasst, dürfen sie entfernt werden. Zum Teil sollen die Sondierungen auch parallel zu den ersten Baumaßnahmen fürs Opticum laufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wissenschaftspark Marienwerder im Überblick: Links in der Grafik das geplante Opticum. © Quelle: LHH, Geoinformation 2022

Geschützte Ameisenart umsiedeln

Und noch eine Schwierigkeit mussten die Planer im Vorfeld überwinden. Auf dem Bauland entdeckten Gutachter eine geschützte Ameisenart. Die Tiere mussten umgesiedelt werden.

Im September sollen die Bauarbeiten fürs neue Forschungszentrum endlich starten. Bis Mai 2026 soll alles fertig sein. So will die Uni dort unter anderem einen Laser installieren, der kleinste Teilchen vermessen kann – bis hin zu Bakterien und Viren. Chemiker, Physiker, IT-Spezialisten und Maschinenbauer sollen in dem neuen Bau zusammenarbeiten. Angedacht sind weitere Gebäude mit Hörsälen und einer Mensa. Ziel sei ein „optischer Campus“, heißt es vonseiten der Universität. Bei Ratspolitikern stößt das Vorhaben auf große Zustimmung.

HAZ