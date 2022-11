﻿Gewalt gegen Frauen: „Jeder kann es passieren“

Sie war schwanger und wurde von ihrem Partner gewürgt. Sie wurde immer verprügelt, wenn ihr Mann Alkohol trank. Sie wurde Opfer eines manipulativen Narzissten. Drei Opfer berichten von ihren häuslichen Gewalterfahrungen. Der internationale Orange Day am 25. November weist auf das Thema hin, das immer noch tabuisiert wird.

Nicht nur am Orange Day: Gewalt gegen Frauen ist ein gesellschaftliches Kernproblem.

Hannover. „Ich bin eine geschlagene Frau.“ Dass Ursula dies jemals über die Lippen bringen würde, hätte sie nicht gedacht. Darüber spricht man nicht. Das ist Familiensache. „Er liebt mich doch.“ Das waren ihr Mantra – auch noch, als Franz längst gestorben war. Franz, ihr Mann. Franz, der Vater ihrer Kinder. Franz, ihr Schläger.

Lieben lernte sie ihn Anfang der 1960er Jahren, beide waren mehr oder weniger konservative Durchschnittsdeutsche; die spätere Apo-Bewegung, in der es auch um die Emanzipation der Frau ging, war mental weit weg. Franz hat sie geliebt, das ist Ursula bis heute klar. „Und wäre er nicht gestorben, wären wir heute noch ein Ehepaar“, sagt die 74-jährige Rentnerin.

Immer wenn er trank, gab es Schläge

Wäre er nicht gestorben, hätte er vielleicht irgendwann den Alkohol stehen lassen, mit dem er sich den "Mut" antrank, Ursula und die Kinder zu schlagen. Dann hätte er seine Reueschwüre am Morgen danach, nach seinen Taten, nicht immer wieder sagen müssen. Und Ursula hätte sich nicht so stark schminken müssen, um ihre blauen Flecken zu überdecken.

„Heute würde ich mir das nicht mehr gefallen lassen“, ist sich Ursula nun sicher, da sie seit 20 Jahren nicht mehr geschlagen wird. Weil Franz starb. Erst vor zehn Jahren sprach sie mit ihrer Tochter Anna (54) über das Thema, das so lange ausgeschwiegen worden war. Beide Opfer von Franz, dem Schläger.

Sie konnte ihre Tochter nicht schützen

Dass Ursula ihre Tochter nicht schützen konnte, dass es sogar Zeiten gab, in denen sie erleichtert war, dass es nicht sie, sondern die aufsässige Tochter traf, das setzt ihr noch zu. Anna sieht auch andere in der Verantwortung. „Bei uns in der Nachbarschaft hat jeder gehört, wenn er uns zusammengeprügelt hat“, erinnert sich Anna. „Niemand hat etwas getan. Im Gegenteil, ich durfte mir auf der Straße oder in der Schule noch gehässige Sprüche anhören.“

Sarah (26) kennt solche Reueschwüre, auch wenn sie durch ihren Täter nicht diese massive körperliche Gewalt erfahren hat. „Es war vor allem physische Gewalt, es waren Manipulationen, es war als Leidenschaft getarnte Eifersucht“, sagt sie, die sich nur an zwei körperliche Gewalttaten erinnert. „Einmal schmiss er mich gegen die Wand, das andere Mal zog er mich an den Füßen die Treppe herunter.“ Vor allem ging es Torsten um das Besitzen. „Ich war 16 Jahre alt, er sechs Jahre älter und mein erster richtiger Freund“, erzählt Sarah.

Er manipulierte Sarah ganz schnell

Anfangs habe er sie emotional an sich gebunden, sie von ihm abhängig gemacht und „es geschafft, dass ich mich gefühlsmäßig von meinen Eltern abspalte“. Dann versuchte er zu bestimmen, was sie anzog, welche Frisur sie tragen durfte, was sie denken sollte. „Einmal machte er mein Handy kaputt und brachte mich dazu, meinen Eltern zu erzählen, dass ich es gewesen wäre.“ Der Mann, „tatsächlich ein Muttersöhnchen, der selbst nichts auf die Reihe gebracht hat“, zeigte Aggressionen, wenn Sarah Dinge gelangen, die er nicht schaffte. „Wenn ich Erfolge hatte wie meinen bestandenen Führerschein, dann wurde er wütend.“ Seine Mutter bestärkte ihn sogar darin.

Im Freundeskreis oder mit ihren Eltern sprach Sara nicht über die Quälereien, „mein Bruder wurde in der Schule gemobbt und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Ich dachte, ich kriege das allein hin“, erzählt die heutige Sozialarbeiterin. Torstens Eifersucht trieb sie schließlich in die Arme eines anderen, „ich hatte nur fremdgeknutscht“, aber ihre Freundinnen stellten sich auf seine Seite. „Die wussten nichts, weil ich die Zustände geheim hielt.“ Schließlich schaffte die mittlerweile 18-Jährige es, sich zu entlieben, beendete nach zwei Jahren die Beziehung. „Er weinte, machte ein riesiges Drama daraus, schrieb mir immer wieder auch bedrohliche SMS. Ich hatte Angst, dass er auf blöde Ideen kommt“, sagt die heute 26-Jährige.

Wenn sie mit ihren Freundinnen abends auf Tour durch Hannover geht, fühlen sich manche von ihnen unsicher in der Stadt und im Quartier in Linden. „Die haben meine Erfahrungen nicht“, sagt Sarah. „Ich habe diese Ängste nicht, denn ich weiß, dass die Gefahren zuhause viel größer sind.“

Am Anfang war es der Traummann

Genau diese Erfahrung machte Lara aus der Nähe von Springe. Die heute 32-Jährige hatte sich – trotz anfänglichen Bauchgrimmens – in den 13 Jahre älteren Norman verliebt. „Anfangs hat der mich auf Händen getragen. Ich wusste gar nicht, dass es so einen wunderbare Mann geben kann. Und er sah wirklich sehr gut aus.“ Zu dem Zeitpunkt war Lara 26 Jahre, alleinerziehend mit Leon (heute 10). „Norman hat es geschafft, mich auf eine gute Art zu spiegeln. Er hatte die gleichen Interessen, die gleichen Ansichten, war aufmerksam und warb um mich – und wurde mein Traummann.“

Norman zog nach sechs Monaten bei ihr ein. Ebenfalls recht zügig beschlossen die beiden, mit einem gemeinsamen Kind die Liebe zu krönen. Was Lara zu dem Zeitpunkt bereits verdrängte: „Er war unglaublich manipulativ. Die Rollenverteilung war schnell klar, ich kochte, übernahm den Haushalt, obwohl auch ich arbeitete.“ Und er arbeitete immer öfter sehr lange, machte angeblich Überstunden, „mit Beginn meiner Schwangerschaft war er dann viel weg, und ich wurde misstrauisch“. Lara hatte sich mittlerweile ganz auf den Mann, seine Wünsche, seine Vorstellungen und Forderungen eingeschossen. „Ich hatte oft das Gefühl, als reiche ich nicht, als würde ich die ganze Zeit Fehler machen. Mein Selbstwertgefühl war am Boden.“

Anspucken, schlagen, würgen

Auch das spiegelte Norman ihr nun. Als sich ihr bester Freund umbrachte und sie gemeinsam mit anderen Freunden trauerte, warf er ihr beim Heimkommen vor, nicht gekocht und stattdessen Party gemacht zu haben. Versuchte sie, Dinge zu klären, erklärte er sie für krank und geistesgestört. Seine Affären leugnete er „mit hanebüchenen Argumenten“. Schließlich schlug er sogar vor, das gemeinsame Kind – Lara war im fünften Monat – in Holland abtreiben zu lassen. Und schlug dann körperlich zu, als die misstrauische Lara sein Handy verlangte. „Er spuckte mich an. Er schlug mich mit dem Handy. Er würgte mich, bis ich zurückschlug.“ Das machte ihn fassungslos.

Lara ließ ihre Hämatome von einer Freundin fotografieren, ihr Vater riet ihr, Norman anzuzeigen. Sie meldete sich per Whatsapp bei Normans Ex-Freundin, die auf eine ganz normale Frage zurückschrieb: „Was hat er dir angetan?“ So erfuhr sie, dass auch die Ex während der Schwangerschaft verprügelt wurde, aber damals Angst hatte, ihn anzuzeigen, da er ohnehin auf Bewährung wegen Körperverletzung war. Lara warf ihn endgültig raus.

„Ab da ging es mir wieder besser und schnell auch gut. Ich bekam meine alte Stärke zurück“, sagt sie. Auch seine kaum versteckten Drohungen per SMS, seine Behauptungen über ihren Geisteszustand, sein Leugnen der Vaterschaft der kleinen Lea konnten ihr nun nichts mehr ausmachen. Als Norman ein Dreivierteljahr später wegen Körperverletzung verurteilt wurde, fühlte sie nichts mehr für ihn.

Vor den Schlägen systematisch klein gemacht

Lara erzählt ihre Geschichte, um Frauen in einer ähnlichen Situation Mut zu machen. Und sie zu warnen. „Vor Norman habe ich gedacht, so etwas würde mir nie passieren. Doch bevor er mich schlug, hat er mich systematisch klein gemacht.“ Jetzt weiß sie: „Egal, woher du kommst, was du machst – jeder kann es passieren.“

Von Petra Rückerl