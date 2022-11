﻿Orange Day: Der Respekt fehlt

Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Die rote Bank am Neuen Rathaus in Hannover symbolisiert die Plätze, die frei bleiben, wenn Frauen häuslicher und sexualisierter Gewalt zum Opfer fallen.

Hannover. Zum Orange Day fällt der Politik und Gesellschaft auf, dass Gewalt gegen Frauen immer noch ein Problem sind. Nicht nur in Mexiko, Indien und Südafrika, nein, auch im ach so emanzipierten Deutschland werden Frauen von ihren Männern zusammengeschlagen. Oder getötet.

Dass Niedersachsen nun durch eine Bundesratsinitiative erreichen will, dass Gewalt an Frauen härter bestraft werden soll, ist ehrenvoll. Allerdings werden sich prügelnde und mordende Männer wohl nicht von der Frage aufhalten lassen, nach welchen Kriterien sie für ihre Taten verurteilt werden. Vor dem ersten Schlag war etwas anderes, das prügelnden Männern fehlt: Respekt und Achtung vor der (eigenen) Frau. Vor dem, was sie ist, was sie lebt, was sie denkt. Und die Einsicht, dass eine Frau kein Besitz ist, mit dem Mann machen kann, was man will.

Doch so lange in unserer Gesellschaft, unserer Werbung, unseren Filmen und unseren Erzählungen Frauen als (Sex-)Objekte dargestellt werden, werden sie als solche auch von Männern wahrgenommen. So lange man sie – spätestens mit der Schwangerschaft – abhängig von Männern macht, so lange sie schlechter bezahlt werden für den gleichen Job, so lange wird sich nichts ändern für die Frauen. Weil es am Respekt fehlt, den sie verdient haben.

Von Petra Rückerl