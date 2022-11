Spendenübergabe in Orange: Der Zonta-Club und Hannover 96 unterstützen die Beratungsstelle Violetta mit einer Spende. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem „Orange Day“, haben sie ein Zeichen gesetzt und am Kröpcke über sexualisierte Gewalt informiert.

