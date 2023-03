﻿Ferien-Reiseverkehr am Flughafen Hannover startet ohne Chaos – doch ab Sonntag drohen Probleme

Nach dem Chaos 2022 klappte der Start in den Ferien-Reiseverkehr am Flughafen Hannover am Sonnabendmorgen deutlich besser. Viele Passagiere waren jedoch sehr früh gekommen – aus Sorge den Flug zu verpassen. Probleme wegen des Streiks am Montag drohen schon am Sonntag.

Abflug ohne Chaos: Der Start in die Osterferien klappte am Flughafen Hannover deutlich besser als 2022.

Hannover/Langenhagen. Nach dem Chaos im Vorjahr hatten Claudia Vierke (57) und ihre Töchter extra viel Zeit mitgebracht, um rechtzeitig ihren Flug am Flughafen Hannover zu erreichen. Die Familie aus Braunschweig wollte am Sonnabendmorgen um 6.30 Uhr mit dem Flieger nach Palma de Mallorca abheben – und war überrascht, wie reibungslos Check-in und Sicherheitskontrollen über die Bühne gingen.

„Das hatten wir so nicht erwartet. Ich bin wirklich erfreut“, sagte Claudia Vierke, die sich schon mehr als zwei Stunden vor dem Abflug am Schalter der Airline angestellt hatte. Weil so gut wie niemand auf den letzten Drücker kam, war dort schon um 5 Uhr nichts mehr los. „Ich bin lieber früh da und habe es dann entspannt, als mich abzuhetzen“, fand auch Tochter Valerie Vierke (19).

Kamen lieber früh: Claudia Vierke (rechts) mit ihren Töchtern Valerie (links) und Amelie sowie Hündin Smilla. © Quelle: Irving Villegas

„Eine Katastrophe“: 2022 kam es zu extrem langen Schlangen

Im vergangenen Jahr war es in den Ferien zu turbulenten Szenen gekommen. Weil vor allem für die Sicherheitskontrollen zu wenig Personal zur Verfügung stand, waren trotz des großen Andrangs nur wenige Sicherheitsschleusen geöffnet. Die Folge: Extrem lange Schlangen und gestresste Passagiere, die befürchten mussten, ihren Flug zu verpassen.

Anja Grimm (57) aus dem Landkreis Schaumburg hatte das im Oktober 2022 bei einem Flug nach Kreta miterlebt. „Das war eine Katastrophe“, erinnerte sie sich. Diesmal ist Marsa Alam in Ägypten das Ziel – und im Terminal C geht es entspannt zu. „Die Toiletten könnten sauberer sein“, meinte Grimm. Aber das sei „Jammern auf hohem Niveau“.

Schlechte Erfahrungen: Anja Grimm (links) und Michael Schweer erlebten 2022 das Chaos am Airport Hannover mit. © Quelle: Irving Villegas

Weniger als 20 Minuten Warten vor Sicherheitsbereich

Zwar wurden die Passagiere per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, sich „aufgrund von erhöhtem Flugaufkommen unmittelbar in den Abflug-Wartebereich zu begeben“ – zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr sollten acht Flieger abheben. Vor der Sicherheitskontrolle kam es aber nicht zu überlangen Schlangen. Im Terminal A, wo die meisten der Flüge abgefertigt wurden, lag die Wartezeit am Morgen bei unter 20 Minuten. Bis auf eine Sicherheitsschleuse waren alle geöffnet.

In dem Terminal hatte der Flughafen erstmals den sogenannten HAJway eingerichtet – einen schnelleren Zugang zum Sicherheitsbereich, über den die Fluggäste im Vorfeld online ein festes Zeitfenster buchen konnten. Angeboten wurde diese Möglichkeit zunächst aber nur für Fluggäste der Lufthansa. Nur wenige machten am Sonnabendmorgen davon Gebrauch.

Neues Angebot: Der „HAJway“ bietet einen schnelleren Zugang zum Sicherheitsbereich. Zeitfenster können vorab online gebucht werden. © Quelle: Irving Villegas

Wegen der negativen Erfahrungen aus dem Vorjahr und aus Angst den Flug zu verpassen sollen viele Passagiere schon drei bis vier Stunden vor Abflug am Flughafen Hannover angekommen sein. Einige sogar bis zu acht Stunden, wie ein Mitarbeiter des Airports berichtete.

Susanne Süttmann (57) und Denis Stolte (54) aus Hildesheim, die zum Wandern nach Mallorca wollten, hatten hingegen nicht extra viel Luft eingeplant. „Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man hier überhaupt anstehen muss“, sagte Süttmann, die zuletzt vor neun Jahren geflogen war. Es fehle an Erfahrung, „weil wir sonst eher Camping-Urlaube machen“.

Kamen entspannt: Susanne Süttmann (links) und Denis Stolte waren schon seit Jahren nicht mehr geflogen – und deshalb gar nicht auf Warteschlangen eingestellt. © Quelle: Irving Villegas

Streik am Montag hat massive Auswirkungen auf Airport

Trotz des chaosfreien Starts in die Osterferien drohen jedoch spätestens am Sonntagabend Probleme am Airport Hannover. Der große Streik am Montag wirft seine Schatten voraus. Auswirkungen in der Gepäckabfertigung könnten schon ab 21 Uhr am Sonntag spürbar sein.

Am Montag sind wohl 114 Flugbewegungen mit rund 15.000 Passagieren betroffen. Auswirken könnte sich der Streik noch bis circa 1.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag. Auf seiner Webseite teilte der Flughafen bereits mit, dass „erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten“ seien. Über die konkreten Einschränkungen könnten allerdings nur die Airlines Auskunft erteilen.