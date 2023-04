﻿Ostermarsch in Hannover: Veranstalter rechnen mit bis zu 1000 Teilnehmern

Der Ostermarsch 2023 in Hannover steht unter dem Motto „Frieden gewinnen – nicht den Krieg!“. Die Veranstalter erwarten am Sonnabend mehr als 1000 Teilnehmende. Mit der ehemaligen Landesbischöfin Margot Käßmann und Schauspieler Rolf Becker gibt es prominente Redner.

Hannover. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine prägt auch in diesem Jahr die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung. Im Zentrum vieler Aktionen steht die Forderung, dass sich die Bundesregierung stärker für Friedensverhandlungen einsetzen müsse.

In Hannover steht der friedliche Protestmarsch, der um 11 Uhr an der Aegidienkirche beginnt, unter dem Motto: „Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg!“. Die Veranstalter rechnen mit 500 bis 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Käßmann und Schauspieler Becker halten Reden

Die Eröffnungsrede hält die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann. Anschließend zieht der Demonstrationszug durch die Innenstadt von Hannover – unterwegs sind mehrere Zwischenkundgebungen geplant.

Das ist die Route: Von der Aegidienkirche geht es über die Karmarschstraße zum Platz der Weltausstellung und weiter zum Kröpcke und Schillerdenkmal in der Goethestraße. Die Abschlusskundgebung findet ab 13 Uhr auf dem Ernst-August-Platz statt. Dort soll Schauspieler und Gewerkschafter Rolf Becker als Hauptredner auftreten.

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Ostermarsches hoffen auch in diesem Jahr wieder auf rege Beteiligung. „Es geht darum, sichtbar zu sein und zu sagen: Wir sind da. Wir wollen alles tun für eine friedliche Welt“, sagt Margarete Müller, die sich im hannoverschen Friedensbüro-Team engagiert.

Bundesweit sind mehr als 120 Ostermärsche geplant

Bundesweit sind am Osterwochenende nach Angaben der Friedenskooperative mehr als 120 Aktionen geplant. Allein am Karsamstag in mehr als 60 Städte, darunter neben Hannover auch Köln, München und Berlin. Den Abschluss bilden am Montag Märsche etwa in Frankfurt am Main, Hamburg und Nürnberg.

Die Anzahl der Orte, in denen Ostermärsche stattfinden, sei im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. In der Vergangenheit waren die Aktionen aus der Mode gekommen. Immer weniger Menschen gingen hin – auch in Hannover. „Es gab sogar Jahre, in denen keine Ostermärsche stattfanden“, erinnert sich Agnes Hasenjäger vom Friedensbüro Hannover.

2016 kam nach Einschätzung von Almut Tobola vom Friedensbüro-Team die Kehrtwende. Das könnte mit der russischen Annexion der Krim 2014 und mit Amerikas Ausstieg aus dem INF-Vertrag für den Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen mit Russland zusammenhängen.

Sorge vor „Trittbrettfahrern“ aus Corona-Leugner-Szene

Warum braucht es heute wieder Ostermärsche? „Jeder weitere Tag des Krieges bedeutet mehr Tote und Verletzte. Die Bundesregierung muss endlich aktiv werden und alles in ihrer Macht stehende tun, damit es zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen kommt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden“, sagte Kristian Golla vom Bonner Netzwerk Friedenskooperative vorab laut Mitteilung. Die Kooperative verweist in ihrem Aufruf außerdem auf die Gefahr durch Atomwaffen. Sie fordert ein Ende der Aufrüstung und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag.

Doch in den Reihen der Bewegung herrscht vor den Ostermärschen auch Sorge vor möglichen „Trittbrettfahrern“ , sagte Golla. So planten sogenannte Corona-Leugner Veranstaltungen und versuchten, von der Friedensbewegung zu profitieren. „Der Ostermarsch ist aber klassisch Friedensbewegung“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.