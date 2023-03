﻿Ostermarsch in Hannover: Veranstalter hoffen auf mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Der Ostermarsch 2023 in Hannover steht unter dem Motto „Frieden gewinnen – nicht den Krieg!“. Die Veranstalter erwarten am Sonnabend, 8. April, mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit der ehemaligen Landesbischöfin Margot Käßmann und Schauspieler Rolf Becker gibt es prominente Redner.

Ostermarsch 2023: Agnes Hasenjäger (links), Michael Kuhlendahl und Margarete Müller hoffen am 8. April in Hannover wieder auf mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Hannover. „Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg!“: Unter diesem Motto steht der Ostermarsch 2023 in Hannover. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine rechnen die Veranstalter mit einer ähnlich starken Teilnehmerzahl wie im vergangenen Jahr. „Es waren mindestens 1000 Leute. Die erwarten wir auch diesmal wieder“, sagte Michael Kuhlendahl vom Arbeitskreis „Aufstehen für den Frieden, Hannover!“ am Freitag.

Ostermärsche haben eine lange Tradition in Deutschland, waren in der Vergangenheit aber aus der Mode gekommen. Immer weniger Menschen gingen hin. Auch in Hannover. „Es gab sogar Jahre, in denen keine Ostermärsche stattfanden“, erinnert sich Agnes Hasenjäger vom Friedensbüro Hannover.

Seit 2016 wieder mehr Zulauf

2016 kam nach Einschätzung von Almut Tobola vom Friedensbüro-Team die Kehrtwende. Die Teilnehmerzahlen gingen wieder nach oben. Das könnte mit der russischen Annexion der Krim 2014 und mit Amerikas Ausstieg aus dem INF-Vertrag für den Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen mit Russland zusammenhängen. Der damalige US-Präsidenten Donald Trump hatte das Abrüstungsabkommen 2019 gekündigt.

Für den Ostermarsch am 8. April in Hannover steht inzwischen das Programm. Auftakt ist um 11 Uhr in der Aegidienkirche. Die Eröffnungsrede hält die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann. Anschließend zieht der Demonstrationszug durch die Innenstadt von Hannover, wobei mehrere Zwischenkundgebungen geplant sind.

Rolf Becker bei Abschlusskundgebung

Auch die Route steht schon fest: Von der Aegidienkirche geht es über die Karmarschstraße zum Platz der Weltausstellung und weiter zum Kröpcke und Schillerdenkmal in der Goethestraße. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Ernst-August-Platz statt. Hauptredner ist der Schauspieler und Gewerkschafter Rolf Becker.

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Ostermarsches hoffen auch in diesem Jahr wieder auf rege Beteiligung. „Es geht darum, sichtbar zu sein und zu sagen: Wir sind da. Wir wollen alles tun für eine friedliche Welt“, sagt Margarete Müller, die sich ebenfalls im Friedensbüro-Team engagiert.