﻿So schön war Hannovers größtes Osterfeuer auf der Bult

Es brennt wieder: Nach drei Jahren Pause gab es am Ostersonnabend wieder ein Osterfeuer auf der Bult.

Hannover. Nach drei Jahren Corona-Pause lodert Hannovers größtes Osterfeuer wieder: Auf der Alten Bult hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic am Sonnabend (29) mit einem Bunsenbrenner und Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Stöcken den großen Haufen alter Stöcker und Äste entzündet, den das Grünflächenamt der Stadt hier abgeladen hatte. Der SPD-Ortsverein Südstadt-Bult hat zum 35. Mal zum Osterfeuer eingeladen. Neben dem Osterfeuer auf dem Faustgelände, das erst am Sonntagabend brennt, ist dsa Feuer auf der Alten Bult das einzige wirklich öffentliche in der Stadt. Alle anderen 37 Osterfeuer werden von Kleingarten- oder Sportvereinen organisiert, können aber auch natürlich von auswärtigen Gästen besucht werden.

Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Stöcken schützen das Feuer. © Quelle: Ilona Hottmann

Während im vergangenen Jahr zwar viele kleinere Osterfeuer wieder gebrannt hatten, hatte das Osterfeuer auf der Bult nicht stattfinden können, weil sich die Feuerwehrleute um die Flüchtlinge aus der Ukraine gekümmert hatten, die in den Messehallen untergebracht waren.

Besuch bei Osterfeuer gehört für viele einfach dazu

SPD-Bundestagsabgeordneter Adis Ahmetovic (hinten) entzündet das Osterfeuer auf der Bult. © Quelle: Ilona Hottmann

Nun ist Hannovers öffentliches Osterfeuer, für viele Familien der stimmungsvolle Auftakt des Osterfestes, zurück. Wenn auch nicht ganz am alten Platz unweit des Hiroshima-Hain, sondern etwas versetzt. An der alten Feuerstelle sind kleinere Holzhaufen abgesperrt, weil sich hier über die Jahre vermutlich Tiere eingenistet haben, brenne das Osterfeuer an einer anderen Stelle, erzählt einer der ehrenamtlichen Helfer.

Drei Generationen am Osterfeuer auf der Bult (v.l.): Uschi (68), Hans-Martin (60), ihre Tochter Marie (28) mit ihrem Ehemann Peter (30) und Tochter Livia (sieben Monate). © Quelle: Ilona Hottmann

Für die frühere Erzieherin Uschi (68) gehört der Besuch seit 26 Jahren einfach dazu. Sie schätzt die familiäre Atmosphäre, bis heute treffe sie immer viele ihrer ehemaligen Kita-Kinder auf die Gelände, erzählt sie. Die sind inzwischen längst erwachsen und haben und teils schon ihre eigenen Kinder mitgebracht. So wie Uschis eigene Tochter Marie (28), die mit Ehemann Peter (30) und Töchterchen Livia (sieben Monate) sogar extra aus Peine angereist ist. Uschis Mann Hans-Martin (60) sagt, nach Corona sei vieles auf den Prüfstand gestellt worden. Er freue sich aber, dass die Tradition des Osterfeuers fortgesetzt wird. Für Uschi ist das Osterfeuer jeweils auch der erste Abend, an dem sie nach sieben Wochen Fasten wieder Alkohol trinkt. Das Bier in ihrer Hand ist allerdings alkoholfrei, aber noch brennt das Feuer ja auch noch nicht.

Vom Feuerwehrwagen aus hat man den besten Überblick auf das Osterfeuer an der Bult. © Quelle: Ilona Hottmann





Zu den diesjährigen Osterfeuerbesuchern gehören auch der Landtagsabgeordnete und SPD-Bildungsexperte Stefan Politze und der frühere Landespolitiker Wolfgang Jüttner. Der hat gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert und gehört zu den Unterzeichnern des umstrittenen Friedenaufrufs von 140 Hannoveranern, die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fordern und gegen deutsche Waffenlieferungen sind.

Nachbarn treffen, Schlange stehen – alles wie immer

Sie treffen hier immer ihre Nachbarn: Jan (32) und Vanessa (33) wohnen auf der Bult und kommen seit zehn Jahren zum Osterfeuer. © Quelle: Ilona Hottmann

Auch Vanessa (33) und Jan (32), die auf der Bult wohnen, treffen hier seit zehn Jahren immer ihre Nachbarn und sind froh, dass das dieses Jahr wieder geht. Christina (39) und Benjamin (42) aus der Südstadt sind mit ihrem Sohn Joshua (5) gekommen. Nach 15 Jahren seien sie überhaupt wieder mal bei einem Osterfeuer, sagt Benjamin.

Benjamin (42), Christina (39) und ihr Sohn Joshua (6) sind seit 15 Jahren mal wieder bei einem Osterfeuer. © Quelle: Ilona Hottmann

Und Christina erzählt, dass sie aus ihrer hessischen Heimat eigentlich beim Osterfeuer „noch mehr Drumherum“ gewöhnt sei. Auf dem Land gebe es mehr Büdchen, meint sie. Auf der Bult gibt es Bier, Brezeln und Bratwurst. Die Preise sind sehr moderat, die Schlange allerdings ist lang und reicht fast bis zum Eingang des Hiroshima-Hains. Während die Eltern in der Schlange stehen, belagern die Kinder die Feuerwehrwagen. Auch das ist wie immer.