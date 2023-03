﻿Ostern 2023: Tipps und Termine in der Region Hannover

Hannover. Was unternehmen an den Osterfeiertagen? Wir haben ein paar Ideen für alle, die nicht in den Ferien verreist sind.

Osteraktionen im Zoo Hannover

Während der Osterferien können Zoo-Besucher auf Entdeckertour gehen und neun Ostereier mit Buchstaben finden. Unter allen Teilnehmenden mit dem richtigen Lösungswort verlost der Zoo eine Familienjahreskarte. Am Ostersonntag begrüßt der Osterhase persönlich alle Besucherinnen und Besucher am Eingang und verteilt süße Überraschungen an die Kinder. Außerdem gibt es Kinderschminken in der Dorfschule auf Meyers Hof.

Ostern im Erlebniszoo Hannover: Sogar die Erdmännchen dürfen sich über ein paar Eier freuen. © Quelle: Archiv

Ostern im Straßenbahnmuseum

Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag hat das Straßenbahn-Museum in Sehnde-Wehmingen für Besucher geöffnet. Sonntag und Montag findet das traditionelle Ostereiersuchen für Kinder statt. Die Straßenbahnen des Museums fahren wieder und nehmen alle 20 Minuten Fahrgäste mit. Öffnungszeiten an den Feiertagen: 11 bis 17 Uhr.

Maschseeflotte wieder am Start

Traditionell startet die Maschseeflotte der Üstra an Karfreitag, also am 7. April 2023, in die neue Saison. Fahrkarten gibt es direkt beim Kapitän. Immer sonntags ab 12 Uhr fährt der Solarkatamaran „Europa“ mit Kaffee und Kuchen im Linienverkehr.

Ab Karfreitag wieder unterwegs: Maschseeflotte der Üstra. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ostern im Naturparkhaus in Mardorf

Am Karsonnabend und Ostersonntag wird es bunt im Naturparkhaus: Familien können an den Ostertagen das Naturparkhaus Mardorf entdecken und selbst kreativ werden. Es gibt ein Osterquiz, verschiedene österliche Malvorlagen und eine kleine Überraschung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei Fragen 05033/939-134.

Frühlingsfest am Schützenplatz

Karussell, Geister- und Achterbahn: Am Sonnabend, 8. April, startet das Frühlingsfest auf dem Schützenplatz. Es gibt 34 Fahrgeschäfte, die Ostern etwas bunter und lauter machen. Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 15 bis 23 Uhr, Freitag 15 bis 0 Uhr, Sonnabend 14 bis 23 Uhr. Ostermontag ebenfalls geöffnet.

Auf dem Schützenplatz geht es ab Sonnabend, 8. April 2023, wieder rund: Vor dem Osterwochenende startet das Frühlingsfest. © Quelle: Rainer Dröse

Osterspaziergang in den Gärten

Der mit Tausenden Frühlingsblumen geschmückte Große Garten lädt am Ostersonntag, 9. April, zum traditionellen Osterspaziergang ein. Von 10 bis 17 Uhr wird ein buntes Familienprogramm angeboten. Osterhasen verteilen Schokolade an Kinder, es gibt eine digitale Osterrallye mit der Actionbound-App, frischgeschlüpfte Osterküken und Basteleien.

Ostern im Park der Sinne

Zum Saisonstart gibt es am Ostermontag, 10. April, im Park der Sinne in Laatzen ein Fest für große und kleine Besucher. Es gibt eine Ostereiersuche, Spiele für Kinder und einen Osterspaziergang, der alle Sinne der Teilnehmer beansprucht.

Der Park der Sinne in Laatzen bietet an Ostern viele Attraktionen für Familien – inklusive Besuch des Osterhasens. © Quelle: Torsten Lippelt

Wildes Ostern im Wisentgehege

Im Wisentgehege in Springe gibt es ein wildes Osttern: Am Ostersonntag (9. April 2023, ab 11 Uhr) ist der Osterhase mit dem Bollerwagen im Wildpark unterwegs und verteilt Ostereier. Richtig lustig soll es beim Oster-Spiele-Spaß an der Köhlerhütte – mit Eierangeln, Eierlaufen und Schokowurfmaschine.