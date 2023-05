﻿Neuer Padel-Tennis-Court in Hannover: Trendsportart findet immer mehr Anhänger

Hannover. Der TuS Vinnhorst wartet jetzt mit einer runderneuerten Outdoor-Sportanlage auf. Als Ergänzung zu seinem Beachspielfeld hat der Verein zwei Padel-Plätze sowie ein 3x3 Basketball-Feld eröffnet.

Mit dem Trendsport Padel will der Verein sein Breitensportangebot auf dem Gelände am Mittellandkanal stärken. Padel-Tennis, eine Mischung aus Tennis und Squash, stammt aus Lateinamerika und hat sich in Spanien und auch Frankreich rasant verbreitet.

Spiel mit Dynamik: Im Padel-Court sind die Spieler zu viert. © Quelle: Irvin Villegas

Beim Padel-Tennis treten zwei Spieler-Duos in einer Art Glaskäfig gegeneinander an, das Feld ist durch ein Netz geteilt. Wie beim Squash dreschen die Sportler die Bälle aber auch gegen die Wände. Das Spielfeld ist mit 20 Metern Länge und zehn Meter Breite klein, die Dynamik groß.

Trend aus Lateinamerika

Die Idee hat Javier Fernández in den Verein getragen. Der Chilene ist mit vielen Lateinamerikanern in Hannover vernetzt, in den vergangenen Wochen hat die Community schon zur Probe auf den Plätzen gespielt. „Ich erwarte bis Jahresende mindestens hundert Mitglieder in der neuen Padel-Sparte“, sagt Fernández.

Freuen sich über die Outdoor-Sportanlage: TuS-Vinnhorst-Chef Uwe Jankowski, Regionspräsident Steffen Krach, Vereinsmitglied Javier Fernandez und Bürgermeister Thomas Hermann. © Quelle: Irvin Villegas

Der Vereinsbeitrag in der Sparte beträgt 25 Euro pro Monat. Externe können die Plätze stundenweise buchen. Ein Viererteam zahlt abends und am Wochenende 28 Euro pro Stunde, sonst 22 Euro. Für Familien, Studierende und Kinder gibt es Rabatt.

Padel: Beliebt in Spanien

Zur Eröffnung der Outdoor-Sportanlage gratulierten Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sowie Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) dem Verein. Krach, selbst langjähriger Tennisspieler, hat vor Jahren bereits auf Mallorca Padel-Tennis ausprobiert. „Es macht total Spaß. In Spanien spielen die Leute es bis tief in die Nacht.“

320.000 Euro hat der Bau der beiden Padel-Plätze sowie des 3x3 Basketball-Spielfeldes gekostet. Unterstützung dafür gab es vom Landes- und Stadtsportbund, der Stadt und der Region Hannover. „Ohne diese Förderung sind solche Projekte gar nicht zu realisieren“, sagt Vereinsvorsitzender Uwe Jankowski.

Zur Eröffnung gekommen war auch Eike Korsen, Geschäftsführer des TSV Burgdorf, denn die Handball-Bundesligisten nutzen das Sportzentrum des TuS Vinnhorst zum Training. Im Schlepptau hatte Korsen Nationalspieler Renars Uscins. Krach nutzte die Gelegenheit und schlug Uscins eine Verabredung zum Padel-Tennis vor. „Ich denke, im Sommer geht das auf jeden Fall“, meinte 21-Jährige.

