﻿Ab 2023 zu buchen: TuS Vinnhorst baut auf seinem Gelände zwei Felder für Padel-Tennis

Hannover. Der TuS Vinnhorst will sein Trendsport-Angebot erweitern und damit noch attraktiver für junge Leute werden. Deshalb baut der Verein zwei neue Plätze für Padel-Tennis. Zudem entsteht ein 3x3 Basketball-Spielfeld. Besonders an das Padel-Tennis, eine Mischung aus Tennis und Squash, sind viele Hoffnungen geknüpft. „Das ist eine absolute Trendsportart. Auf Mallorca gibt es diese Plätze an jeder Ecke“, sagt Stefan Schmidt, der zweite Vorsitzender des TuS Vinnhorst. Im Juli lief das bisher größte internationale Turnier in der Sportart im Roland-Garros-Stadion in Paris, verfolgt von einer halben Million TV-Zuschauer.

Padel-Tennis – eine Sportart mit schnellen Erfolgserlebnissen

Die Idee dazu hat Javier Fernández in den Verein gebracht. Er will die neue Sparte dort aufbauen. Der Chilene hat als Zehnjähriger in seiner Heimat das erste Mal Padel-Tennis gespielt. „Es ist eine so tolle Sportart. Man nimmt Schläger und den Tennisball in die Hand und hat von Anfang an Spaß“, sagt Fernández. Ein großer Vorteil seien die schnellen Erfolgserlebnisse, berichtet der 39-Jährige.

Beim Padel-Tennis treten zwei Spieler-Duos in einer Art Glaskäfig gegeneinander an, das Feld ist durch ein Netz geteilt. Wie beim Squash dreschen die Sportler die Bälle aber auch gegen die Wände. Das Spielfeld ist mit 20 Metern Länge und zehn Meter Breite klein, die Dynamik groß. „Zu zweit erreicht man aber viele Bälle“, sagt Fernández.

Schneller Sport: Der HTV hat bereits drei Padel-Tennisfelder, der Post SV Hannover zwei. © Quelle: Florian Petrow

Der Sportart entstand in den Sechzigerjahren in Mexiko und hat sich seitdem in Lateinamerika stark verbreitet. In Spanien soll das schnelle Spiel inzwischen Tennis den Rang abgelaufen haben. „In Chile gibt es gerade wieder einen Boom, die Clubs haben teils 20 Spielfelder“, sagt Fernández.

Er rechnet auch in Deutschland und Hannover mit Interesse. „Ich bewege mich in einem Kreis von vielen Spaniern und Lateinamerikanern. Auch bei deutschen Freunden gab es gute Resonanz“, berichtet der Amateursportler, der beruflich als Data Scientist bei einer Versicherung arbeitet.

Der Verein will mit den neuen Plätzen sein Angebot erweitern. Der TuS Vinnhorst hat bereits ein Beachfeld für Handball, Volleyball und Tennis sowie Soccer. Daneben soll das 3x3 Basketball-Spielfeld entstehen. „Dabei spielen beide Dreierteams auf einen Korb. Das Spiel ist inzwischen olympisch“, sagt Vereinsvize Schmidt.

Kleines Probespiel: Javier Fernández (rechts) führt Padel-Tennis beim TuS Vinnhorst ein, Vereinsvize Stefan Schmidt freut sich darauf. © Quelle: Tobias Woelki

Für die Werbung um Nachwuchs dürfte das interessant sein. Der kleine Verein hatte Anfang 2022 insgesamt 813 Mitglieder. Mit 344 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegt der Anteil von Minderjährigen bei gut 42 Prozent.

Felder sollen ab dem Frühjahr 2023 zu mieten sein

Schmidt rechnet damit, dass die Plätze inklusive Flutlicht im Frühjahr 2023 bereitstehen. Mit dem Bodenaushub hat der TuS Vinnhorst bereits begonnen. Den Glaskasten für das Padel-Feld baut eine Firma aus Spanien voraussichtlich Ende März auf. Die Plätze sollen auch für Menschen, die nicht Vereinsmitglied sind, über ein Buchungssystem zu mieten sein. „Wir hoffen, dass wir die Spielfelder bei gutem Wetter von Ende März bis Ende Oktober nutzen können“, sagt Schmidt. Falls das Angebot ankommt, ließe sich der Platz später noch überdachen.

Der TuS kalkuliert mit 269.000 Euro Kosten. Der Bezirksrat Nord hat kürzlich zugestimmt, dass die Stadt sich mit 70.000 Euro beteiligt. Der Stadtsportbund zahlt 94.000 Euro, der Verein selbst trägt 105.000 Euro, wozu auch Arbeitsstunden in Eigenleistung zählen.

Hier gibt es Padel-Tennis in Hannover

Der TuS Vinnhorst ist allerdings nicht der erste Verein in Hannover, der Padel-Tennis anbietet. Der Hannoversche Tennis-Verein (HTV) besitzt bereits drei, der Post SV Hannover zwei Padel-Plätze. Ähnlich wie der TuS Vinnhorst hoffen die Vereine auf neue Mitglieder.