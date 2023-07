Im Traditionsrestaurant Alte Mühle steht ein Generationswechsel bevor. Die Pächter Thomas und Heike Bursch wollen in den Ruhestand gehen. Doch wer soll auf sie folgen und das beliebte Ausflugslokal in Kleefeld weiterführen? Und bleibt es bei der deutschen Küche?

