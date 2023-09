Pannen beim Heroes-Festival: Pashanim kommt zum Nachholkonzert – Ticketshop bricht zusammen

Hannover. Seinen Auftritt beim Heroes-Festival auf der Expo-Plaza mussten die Veranstaltenden kurzfristig absagen. Nun kommt der Deutsch-Rapper Pashanim am 15. Oktober zu einem Nachholkonzert nach Hannover. Nur die Besucherinnen und Besucher des Heroes-Festivals können ein Ticket für die Show ergattern.

Sie haben dafür in einer Mail einen Gutscheincode erhalten, den sie innerhalb von sieben Tag im Ticketshop einlösen müssen. Einige Rap-Fans werden allerdings leer ausgehen: Die Zahl der Karten ist limitiert. „Es gilt das Prinzip first come first serve“, schreiben die Veranstaltenden. Uhrzeit und Ort wollen sie in einer separaten Mail verraten.

Doch den Fanfrieden können die Heroes-Organisatoren damit offenbar nur bedingt lindern. Denn die Pannen beim Deutschrap-Festival ziehen sich auch durch die unfreiwillige Verlängerung: Der Ticketshop brach nach kurzer Zeit zusammen. Der Ärger bei den Fans ist erneut riesig. „Immer wieder ein Reinfall“, schimpft ein User.

„Pasha“ war einer der Headliner der zweitägigen Konzertreihe. Seine Show und die vom Producer-Duo Miksu/Macloud musste allerdings kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden. Aus den Spülungen und Leitungen in der ZAG-Arena kam Brackwasser. Fans hatten deswegen einen Teilerlass bei der Ticketgebühr gefordert.

