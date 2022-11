﻿Baulöwe Papenburg verteidigt Abfallofen in Misburg: „Es gibt genug Müll in Hannover“

Bauunternehmer Günter Papenburg hat kein Verständnis für Kritik an der von Enercity geplanten Müllverbrennungsanlage, die in Hannover-Misburg entstehen soll. In der 2005 eröffneten Anlage in Lahe sieht er „die schlimmste Umweltsünde überhaupt“. Baudezernent Vielhaber sieht in Misburg „Risiken“.

Hannover. Günter Papenburg stellt sich hinter die Pläne des Energieversorgers Enercity, der auf einem Grundstück des Bauunternehmers in Misburg eine Müllverbrennungsanlage errichten will, um Hannover von dort aus mit Fernwärme zu versorgen. Ex-Umweltdezernent Hans Mönninghoff hatte diese kritisiert, weil es nicht genug Müll in der Region Hannover für den zweiten Ofen in der Stadt gebe. Auch das Unternehmen EEW, Betreiber der bereits existierenden Anlage in Lahe, hatte das infrage gestellt.

„Es gibt genug Müll in Hannover. Das Einzugsgebiet geht ja noch deutlich über die Region hinaus“, sagt hingegen Papenburg, der auch selbst Gewerbeabfälle in Misburg verbrennen lassen will, die sein Versorgungsunternehmen Noris einsammelt. Dieses hat seinen Standort am Lohweg – schräg gegenüber der Fläche, auf der der neue Müllofen entstehen soll. Auch diese gehört Papenburg.

Umweltsünde Lahe: „Wir haben Moor ausgebaggert“

Der hat zwar noch eine Minderheitenbeteiligung an der Anlage in Lahe, die überwiegend einer Holding aus China gehört. Der Bauunternehmer hält deren Bau dennoch für "eine schlimme Fehlentscheidung". Sie war 2005 in Betrieb genommen worden. Mönninghoff hatte sich für den Standort stark gemacht, weil er diesen unter anderem wegen der besseren Verkehrsanbindung für geeigneter als Misburg hielt. Der grüne Ex-Dezernent befürchtet, dass es durch den neuen Müllofen zu einem "verrückten Mülltourismus" kommen wird, weil es in der Region Hannover dafür nicht genügend Abfall gebe.

Papenburg hingegen sieht in der von Mönninghoff favorisierten Anlage in Lahe „die schlimmste Umweltsünde überhaupt“. Denn für den Müllofen dort seien wertvolle Flächen des Altwarmbüchener Moors geopfert worden. „Wir haben Moor ausgebaggert und Schotter aufgeschüttet, um den Untergrund für die Verbrennungsanlage zu stabilisieren. Das muss man sich mal vorstellen“, erinnert sich Papenburg. Heute hingegen würden mühsam wieder Moorflächen vernässt, um den Klimawandel einzudämmen.

Potenzial für Naherholungsgebiet verschenkt?

Potenzial sei auch verschenkt worden, weil man aus den begrünten Deponiebergen in Lahe „eines der schönsten Naherholungsgebiete in Niedersachsen hätte machen können“, meint der Bauunternehmer. Stattdessen sei dort ein unattraktiver Entsorgungsstandort geschaffen worden.

Sein Grundstück in Misburg für den neuen Müllofen hält Papenburg für geeigneter, weil sich dort rundherum schon jetzt nur Industrie befinde. Auch der Verkehr ließe sich so organisieren, dass er den Stadtteil nicht zusätzlich belaste. „Wir sollten froh sein, dass Enercity dort so ein umweltfreundliches Konzept umsetzen will“, sagt der Unternehmer.

Müllverbrennung in Lahe: Baudezernent sieht „Risiken“

Im Bauausschuss am Mittwoch berichtete Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) auf Nachfrage von CDU-Mann Patrick Hoare, dass es bei dem Projekt „Risiken gibt, die betrachtet werden müssen“. Dazu gehöre der Verkehr, für den eine Untersuchung notwendig sei. Zwar gebe es bereits Überlegungen für einen direkten Anschluss an den Messeschnellweg. Diese seien allerdings „nicht kurzfristig umsetzbar“, so Vielhaber.

Ein weiteres Problem sei, dass Teile des Grundstücks nicht bebaut werden könnten, weil es dort in der Vergangenheit Abgrabungen gegeben habe. Die Umsetzung des Vorhabens sei „nicht unmöglich“. Allerdings müssten Lösungen für „einige Fragestellungen“ her, so Vielhaber.

Für Donnerstag (3. November, 18 Uhr) hat der Bezirksrat Misburg-Anderten zu einer Sondersitzung in die Mensa des Kurt-Schwitters-Gymnasiums geladen, die sich mit dem Projekt befasst.

Von Christian Bohnenkamp