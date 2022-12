﻿Als der Papst Leibniz lobte: So erinnern sich Menschen aus Hannover an Begegnungen mit Papst Benedikt XVI.

Er lobte Leibniz, interessierte sich für historische Forschungen – und hielt gelehrte Predigten: So erinnern sich Menschen aus Hannover an den verstorbenen Papst Benedikt.

Hannover. Es war eine denkwürdige Begegnung. An einem Novembertag des Jahres 2008 traf der Amtsnachfolger von Leibniz auf den Amtsnachfolger von Petrus. Georg Ruppelt, damals Direktor der Leibniz-Bibliothek, erinnert sich noch gut an sein Treffen mit Papst Benedikt XVI.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich war mit dem Vorstand des Deutschen Kulturrates in Rom, um kulturpolitische Gespräche zu führen“, sagt der 75-Jährige. Als Gastgeschenk ließ Ruppelt dem Papst ein Faksimile der Leibniz-Handschrift „Von der wahren theologia mystica“ auf den Schreibtisch legen. Hochkomplexe Gedankengänge, niedergeschrieben im gewöhnungsbedürftigen Deutsch des Jahres 1695 von einem Gelehrten mit Sauklaue.

Bei der Generalaudienz kam der Papst dann stracks auf den Besucher aus Hannover zu, der in der ersten Reihe stand, und sprach Ruppelt mit strahlenden Augen auf das „wunderbare Schriftstück, das so herrlich leicht zu lesen ist“, an. Für Hannovers größten Geist fand Benedikt lobende Worte: „Leibniz überragt uns alle“, sagte er – womit er ganz unfehlbar recht hatte.

Gespräche beim Frühstück

Häufig hatte der hannoversche Geschichtsprofessor Hans-Georg Aschoff mit dem Papst zu tun, als dieser noch ein kleiner Kardinal war. Sie begegneten sich im Vatikan öfter in der kleinen Kirche am deutschen Friedhof, dem Campo Santo: „Jeden Donnerstag feierte er dort um 7 Uhr morgens die Messe, und anschließend blieb er oft zum Frühstück“, sagt der Experte für Kirchengeschichte. „Ich empfand ihn immer als sympathischen und zugewandten, bescheidenen Menschen“, sagt der 75-Jährige, „Gespräche mit ihm waren immer sehr anstrengend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gespräche im Vatikan: Historiker Hans-Georg Aschoff traf den späteren Papst mehrmals in Rom. © Quelle: Philipp Von Ditfurth (Archiv)

Einmal berichtete der Historiker dem Kardinal über seine Forschungen im Vatikanarchiv zum hannoverschen Politiker Ludwig Windthorst. „Als wir uns im nächsten Jahr wieder trafen, erinnerte er sich genau daran und fragte, wie die Windthorst-Edition vorangehe“, sagt Aschoff, „sein Gedächtnis war schon beeindruckend.“

Predigten in Regensburg

Bereits in den Siebzigerjahren lernte Gisela Reinke den damaligen Theologieprofessor Joseph Ratzinger kennen. Sie lebte mit ihrer Familie seinerzeit in Regensburg, wo er damals an der Uni lehrte. „Seine Predigten waren schon sehr anspruchsvoll – er war eben ein gelehrter Mann“, erinnert sich die agile 90-Jährige, die seit einiger Zeit in Hannover wohnt.

Sie besuchte seine Gottesdienste in Regensburg: Gisela Reinke erlebte den späteren Papst als gelehrten Menschen. © Quelle: Barbara Krüger

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sommer 2020 war der emeritierte Papst noch einmal nach Regensburg gereist, um ein letztes Mal seinen todkranken Bruder Georg Ratzinger zu besuchen, den früheren Domkapellmeister. Dabei besuchte er auch das Grab seiner Eltern, welche die Brüder auf den Friedhof in Regensburg-Ziegetsdorf hatten umbetten lassen.

Gisela Reinke besuchte in den Siebzigern oft die kleine Kirche am Ziegetsdorfer Friedhof. „Die Brüder waren einander eng verbunden, auch Joseph Ratzinger konnte sehr gut Klavier spielen“, erinnert sie sich. Ein Machtmensch sei der spätere Papst nie gewesen: „Am liebsten hätte er sich nur mit seinen Büchern beschäftigt“, sagt sie. „Das Papstamt hat er nur aus Pflichtgefühl übernommen.“

Bischöfe würdigen Benedikt

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer lernte Benedikt in Rom kennen, als dieser bereits emeritiert war. „Mir hat sehr imponiert, dass er trotz seines hohen Alters stets hellwach und mit hohem Verstand die Fragen des Glaubens und die Herausforderungen der Kirche in unserer komplexen Welt analysiert hat“, sagt er. Der Tod des früheren Papstes mache ihn sehr betroffen, sagt Wilmer: „Mit ihm verliert die katholische Kirche in Deutschland und in der ganzen Welt einen hervorragenden Repräsentanten mit enormer Geisteskraft. Wir alle verlieren eine ausgezeichnete Persönlichkeit, ein Vorbild im Glauben, einen großen Theologen und feinsinnigen Menschen.“

Auch Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister würdigte Benedikt „als einen tiefgründigen Denker und Theologen, als einen frommen Menschen, dessen ganzes Bestreben es war, in der Nachfolge Jesu zu leben“.