﻿Hannover will Jagd auf Airbnb-Wohnungen machen

Mit schärferen Regeln will Grün-Rot in Hannover gegen immer professionellere Anbieter auf der Plattform Airbnb vorgehen, durch die dem regulären Markt Hunderte Mietwohnungen verloren gehen. Bei der Stadt sollen eigens Stellen für zusätzliche Kontrollen geschaffen werden. Hohe Strafen drohen.

Hannover. „Ruhig, zentral, neu renoviert und liebevoll ausgestattet“ preist „Laura“ ihre Wohnung in der List an. Langzeitaufenthalte? Kein Problem. Limehome wirbt sogar extra dafür. „Ideal für Aufenthalte mit mehr als 28 Nächten“ heißt es über eine Wohnung in der Südstadt. Den Zugangscode gibt es per SMS kurz vor Beginn des Aufenthalts. Die Handtücher sind professionell auf dem Bett arrangiert. Es sind solche Angebote auf der Plattform Airbnb, die Hannovers Politik ein Dorn im Auge sind. Damit soll nun Schluss sein.