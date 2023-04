﻿Stadt Hannover streicht kostenfreies Kurzzeitparken – Kritik vonseiten der FDP

Die Stadt Hannover verabschiedet sich vom kostenlosen Kurzzeitparken in der City. Mit der sogenannten Brötchentaste an Parkautomaten konnten Autofahrer bisher zehn Minuten halten, ohne Gebühren zu bezahlen. Kritik kommt von der FDP, auf deren Initiative die Regelung eingeführt wurde. Der Rat muss noch zustimmen.

Hannover. Mal kurz halten, um einen Freund abzuholen oder eine schnelle Besorgung zu erledigen – kostenloses Kurzzeitparken soll künftig in Hannover nicht mehr möglich sein. Die Stadt will sich von der sogenannten Brötchentaste an Parkautomaten verabschieden. Die konnten Autofahrer drücken, um für zehn Minuten ohne Gebühr zu parken. Kritik kommt von der FDP, auf deren Initiative das Freiparken vor vier Jahren eingeführt wurde. Ohne Not werde ein „attraktivitätssteigerndes Instrument“ für die Innenstadt abgeschafft, meint FDP-Wirtschaftsexperte Patrick Döring. Der Rat muss dem Vorhaben der Stadt noch zustimmen.