﻿In Hannover drohen massive Steigerungen der Parkgebühren – auch für Anwohner

Hannover. 8 Millionen Euro will die Stadt Hannover künftig durch Parkgebühren einnehmen. Doppelt so viel wie bisher. Eine von vielen Stellschrauben, an denen die Rathausspitze drehen will, um aus ihrer prekären Finanzlage herauszukommen. Einen wesentlichen Beitrag dazu soll auch die Ausweitung des Anwohnerparkens leisten – sowohl in der Fläche als auch bei der Höhe der Gebühren.

Wohin die Reise gehen könnte, haben andere Kommunen in Niedersachsen bereits aufgezeigt. In Hameln ist eine Erhöhung von 30 auf 360 Euro im Gespräch, in Göttingen von 30 auf 211 Euro. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte ebenfalls eine Erhöhung auf 360 Euro gefördert. Sie sieht darin auch ein wichtiges Vorhaben zur Erreichung der Klimaschutzziele. Die höheren Kosten sollen das Autofahren teurer und damit unattraktiver machen.

Anwohnerparken soll in großen Teilen der Stadt kommen

Ähnliche Überlegungen gibt es längst in Hannovers Rathaus. Die Idee, die Gebühren für das Anwohnerparken deutlich zu erhöhen, erscheint den Verantwortlichen auch deshalb attraktiv, weil dadurch sowohl ein Beitrag zum Klimaschutz als auch zur Haushaltskonsolidierung geleistet würde.

Zumal die Anwohnerparkzonen auch deutlich ausgeweitet werden sollen. Bisher gibt es diese nur in der Innenstadt, im Nikolaiviertel sowie in der Calenberger Neustadt. Wer dort sein Auto im öffentlichen Raum abstellen will, muss pro Jahr 30,70 Euro zahlen. Eine Ausweitung auf große Teile der Südstadt hat die Politik bereits beschlossen. In der Planung ist das auch für die List, Oststadt, Bult, Nordstadt, Vahrenwald, Linden-Nord, Linden-Mitte und Linden-Süd sowie das Zooviertel und den Rest der Südstadt.

Höhere Gebühren für PS-starke und große Autos?

„Dass das Parken auf öffentlichen Flächen nichts oder fast nichts kostet, kann so nicht bleiben“, stellt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin klar. Er verweist auf Städte wie Amsterdam, wo es völlig normal sei, pro Jahr mehrere Hundert Euro für einen Stellplatz im öffentlichen Raum zu zahlen.

Schwieriger tut sich die SPD mit einer Erhöhung der Parkgebühren. Fraktionschef Lars Kelich hält das Ziel von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 8 Millionen Euro für „etwas hochgegriffen“. Ein Anstieg der Gebühren müsse „verhältnismäßig bleiben“. Vorstellen kann sich Kelich diese jedoch, sofern damit auch eine „soziale Komponente“ verbunden sei. Denkbar sei zum Beispiel, dass die Fahrzeuggröße, das Gewicht oder die PS-Zahl eine Rolle bei der Berechnung der Gebühren spielen.

Freiburg verlangt bis zu 480 Euro im Jahr

So macht es zum Beispiel Freiburg, wo das Anwohnerparken für größere Fahrzeuge seit April 480 Euro pro Jahr kostet. Für kleinere Autos werden 240 Euro fällig. Köln denkt sogar über 600 Euro für besonders große Fahrzeuge nach.

Spürbar steigen werden in Hannover wohl auch die Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen. In der Innenstadt kostet das Parken aktuell 1,30 Euro pro halbe Stunde. In den ersten zehn Minuten ist dieses kostenlos. Wie hoch die Erhöhung ausfallen wird, ist laut Stadt aber noch unklar.

Von Christian Bohnenkamp