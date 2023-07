﻿Parkgebühren bezahlen per App: Das ist in zwei Parkhäusern in Hannover möglich

Fahndung

Bargeld mit gestohlener Bankkarte in Hannovers Nordstadt abgehoben: Polizei fasst Diebin

Eine junge Frau hat am Dienstag, 24. Januar, einer 20-Jährigen am Goetheplatz die EC-Karte gestohlen und später damit in der Nordstadt an mehreren Bankautomaten Geld abgehoben. Die Polizei Hannover konnte die Diebin mittlerweile ermitteln.