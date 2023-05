﻿Parkgebühren rund ums Stadion: Bezirksrat will Besucher zur Kasse bitten

Hannover. Die Stadt Hannover will mehr Parkplätze in kostenpflichtige Stellflächen umwandeln, um mehr Einnahmen zu erzielen und um die Verkehrswende voranzutreiben. Der Bezirksrat Mitte folgt dieser Tendenz und hat auf grün-roten Antrag eine massive Ausweitung gebührenpflichtiger Parkplätze beschlossen. Alle Bereiche rund ums Stadion sowie vor der Swiss Life Hall sollen künftig nicht mehr kostenlos sein. Die Stadtverwaltung muss sich noch zu diesem Wunsch positionieren, bindende Wirkung hat der Beschluss des Gremiums nicht. Dennoch gehen Ratspolitiker davon aus, dass die Stadt zumindest in Teilen den Forderungen des Bezirksrats folgen wird.

Hier sollen künftig Parkgebühren erhoben werden:

Kostenloses Parken soll nach dem Willen des Bezirksrats an folgenden Orten nicht mehr möglich sein: Rund um die Heinz-von-Heiden-Arena, die Swiss Life Hall und die Gilde Park Bühne mit den jeweils angrenzenden Straßen wie dem Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg in voller Länge. Parkautomaten soll die Stadt auch auf dem Parkplatz vor dem Olympiastützpunkt (Sportleistungszentrum) aufstellen, sowie auf den Stellflächen neben und gegenüber der Jugendherberge. Gebühren sollen Autofahrer auch auf den Flächen an der Ritter-Brüning-Straße, an der Seufzerallee und Am Schützenplatz zahlen. Der Parkplatz am Waterloo-Biergarten soll ebenfalls kostenpflichtig werden.

Damit soll Veranstaltungsbesuchern die Lust vergehen, mit dem Auto anzureisen. „Anreizstrukturen“ wolle man „verschieben“, heißt es im grün-roten Antrag. Das bedeutet: Besucherinnen und Besucher von Konzerten und Sportveranstaltungen im Stadion sowie in der Swiss Life Hall und auf der Gilde Park Bühne sollen mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln kommen.

Grün-Rot: Kein Parkticket unter 5 Euro

Grüne und SPD schlagen der Stadt eine „einheitliche Preisstruktur“ fürs Parken vor, die zu den Veranstaltungsorten passe. Gebühren sollen rund um die Uhr und auch an Wochenenden erhoben werden. Die Tarife sollen sich an der „üblichen Veranstaltungsdauer“ orientieren, sodass Konzertbesucher nicht gezwungen sind, den Saal zu verlassen, um Parkuhren zu füttern. Grün-Rot empfiehlt eine Mindestgebühr von fünf Euro, denn bei Konzertpreisen von 60 bis 70 Euro pro Karte würden Parktickets unter fünf Euro keine „lenkende Wirkung“ bei der Wahl der Verkehrsmittel erzielen.

Grün-Rot will Ausnahmen vom Bezahlzwang zulassen. Sportlerinnen und Sportler dürfen auf dem Stellplatz vor dem Olympiastützpunkt nach wie vor kostenfrei parken. Wenn die Schranke auf dem Parkplatz vor dem Landessportbund geschlossen bleibe, die Stellflächen also nicht öffentlich zugänglich sind, könne dort ebenfalls von Gebühren abgesehen werden.

Parkscheine auch für den Klagesmarkt

CDU und FDP im Bezirksrat haben gegen die Gebührenoffensive gestimmt. FDP-Vertreter Wilfried Engelke, zugleich Fraktionschef im Rat, ist der Ansicht, dass es Ausnahmen für Besucherinnen und Besucher von nicht-kommerziellen Veranstaltungen geben müsse, etwa Versammlungen von Vereinen beim Stadtsportbund. „Auch für Gäste der Jugendherberge sollte es eine andere Regelung geben“, findet er. Engelke hofft, dass die Stadt ein differenziertes Konzept ausarbeitet.

Auch für die Stellflächen am Klagesmarkt wünschen sich Grüne und SPD im Bezirksrat künftig Parkscheinautomaten. Zudem solle die Straße Am Klagesmarkt zwischen Schlosswender Straße und Theodorstraße abgepollert werden, um den Durchgangsverkehr zu unterbinden. „Und wie sollen Anwohner nach Hause und Arbeitnehmer zu ihren Büros kommen?“, fragt sich CDU-Vertreterin Cornelia Kupsch. Zudem müssten Standbetreiber auf dem Wochenmarkt von Parkgebühren befreit werden, meint FDP-Mann Engelke.

