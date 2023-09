Parking Day 2023

Einfach mal abhängen (von links): Kathrin Scheidemann (36), Inken Olf (28) und Pia Eismann (25) sitzen dort, wo sonst Autos parken. Am Parking Day sind entlang des Engelbosteler Damms 32 Parkplätze besetzt worden. Derweil laufen über die Straße die Teilnehmer der Fridays-for-Future-Demonstration zum globalen Klimastreiktag.

Ohne Autos ist vieles möglich: Beim Parking Day haben 25 Initiativen am Engelbosteler Damm in Hannover gezeigt, was man aus Parkplätzen alles machen könnte. Zum Beispiel eine Boulebahn oder eine Tanzfläche.

