﻿Streit in der Südstadt von Hannover: Ist der Gehweg zu eng?

Verkehr

Zu wenig Platz? In der Dürerstraße ist der Gehweg nach der Sanierung von Häusern zu schmal, sagen die Grünen. Die Stadt sieht das allerdings anders.

Der neue Gehweg in der Dürerstraße in Hannover ist viel zu eng, sagen die Grünen. Die Stadt sieht das anders und argumentiert mit Parkplätzen. Fußgänger könnten in Hauseingängen ausweichen.

