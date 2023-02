﻿Parteiaustritt einer Bezirksratsfraktion in Hannover: Ehemaliger Grüner erklärt die Gründe

Hannover. Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein politischer Mandatsträger aus seiner Partei austritt und seine Gremienarbeit als Einzelvertreter fortsetzt. Dass gleich eine vierköpfige Fraktion ihrer Partei den Rücken kehrt und fortan eine eigene Gruppe bildet, lässt deshalb aufhorchen. Im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt hat sich zunächst Fraktionschef Nils Reglitz von den Grünen abgewandt, ein paar Monate später traten auch seine ehemaligen Fraktionskolleginnen und -kollegen aus der Partei aus. Einer der Abtrünnigen, Kay Högel, meldet sich jetzt gegenüber dieser Zeitung zu Wort und erklärt die Gründe.

Differenzen mit Ratsfraktion und Parteivorstand

Eine Mischung aus Differenzen mit der Grünen-Ratsfraktion und mit dem damaligen Vorstand der Stadtgrünen sowie Unzufriedenheit mit der Bundespolitik hat die Bezirksratsmitglieder offenbar bewogen, ihrer Partei den Rücken zu kehren. Zudem spielen nach Angaben Högels auch „Differenzen über die Satzung der Partei“ hinein. Was damit konkret gemeint ist, lässt Högel im Dunkeln. Nach Informationen dieser Zeitung scheint es um eine Abgabenpflicht zu gehen. Bei den Grünen ist es so, dass Mandatsträger im Rat und in Bezirksräten die Hälfte ihrer Aufwandsentschädigung an die Partei abführen müssen.

Differenzen: Die ehemaligen Bezirksrats-Grünen hatten Meinungsverschiedenheiten mit dem alten Vorstand der Stadtgrünen, Greta Garlichs und Ludwig Hecke. © Quelle: Conrad von Meding (Archiv)

Högel ist nun Vorsitzender der Gruppe „Natürlich AhBaDa“, wobei die Buchstaben für den Namen des Stadtbezirks Ahlem-Badenstedt-Davenstedt stehen. Differenzen hatten er und seine Fraktionskollegen mit dem vormaligen Parteivorstand, Greta Garlichs und Ludwig Hecke. „Aufgrund von Satzungsdifferenzen schlug uns der ehemalige Parteivorstand vor, aus der Partei auszutreten, obwohl wir mündlich und schriftlich deutliche Argumente gegen die jetzige Finanzierungspraxis vorlegten. Schriftlich wurden uns unklare Konsequenzen angedroht“, berichtet Högel.

Aber auch inhaltlich soll es nach Angaben Högels Irritationen gegeben haben. „Der ehemalige Vorstand der Stadtgrünen war der Ansicht, dass Bezirksräte kaum etwas zu entscheiden hätten, abgesehen von Straßenumbenennungen“, erzählt Högel. Dabei gebe die Niedersächsische Kommunalverfassung Bezirksräten wesentlich mehr Kompetenzen. „Von daher vermissten wir die Unterstützung des Vorstandes.“

„Wünsche und Forderungen scheinen nur wenig Beachtung zu finden“

Unzufrieden sind Högel und seine Mitstreiter auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Rat. „Mein Eindruck ist, dass die Kommunikation zwischen Rats- und Bezirksratsfraktion nur sporadisch stattfindet. Die Wünsche oder Forderungen von uns scheinen nur wenig Beachtung zu finden“, meint er. Zudem gingen die politischen Vorstellungen zum Teil auseinander. Dazu nennt Högel ein Beispiel: „Die Kolleginnen und Kollegen in der grünen Ratsfraktion sind zum Teil der Ansicht, dass die IGS Badenstedt keine Oberstufe bekommt. Ob aus finanziellen Erwägungen oder aus anderen Gründen, wissen wir nicht“, sagt Högel.

Unzufriedenheit mit Bundespolitik

Auch in Sachen Bundespolitik hätten er und seine ehemaligen Basis-Grünen sehr viele Kröten schlucken müssen. Högel nennt unter anderem die Kriegswaffenlieferungen an die Ukraine und das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr. Dennoch will die Gruppe weiterhin „grüne Ideale“ vertreten. „Eine neue Partei wollen wir nicht gründen“, sagt er.

Die SPD im Bezirksrat gibt sich zwar überrascht über den kollektiven Parteiaustritt, doch für die tägliche politische Arbeit der Genossen dürfte das wenig Konsequenzen haben. Die SPD arbeitet in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt ohnehin mit der CDU zusammen. Aus der AfD im Bezirksrat ist zu hören, dass die ehemaligen Grünen „vernünftige Leute“ gewesen seien. Immerhin hätten sie AfD-Anträge unterstützt oder sich enthalten, heißt es.