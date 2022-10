﻿In Hannover gut zu sehen: Das müssen Sie über die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober wissen

Seltenes Himmelsschauspiel in der Mittagspause: Am morgigen Dienstag gibt es in Hannover mal wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Was Sie über das Phänomen wissen müssen und wann es die nächste Chance gibt, erfahren Sie hier.

