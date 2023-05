﻿Party, Konzerte und Open Air Dancefloor: Das hat der CSD Hannover musikalisch zu bieten

Hannover. Musik zum Mitgrölen oder hypnotisierende Elektrobeats? Beides ist auch in diesem Jahr beim Christopher Street Day (CSD) Hannover am Pfingstwochenende zu hören. Bis 22 Uhr gibt es rund um den Opernplatz am 27. und 28. Juni ein vielfältiges, musikalisches Programm auf zwei Bühnen. Neben der Hauptbühne veranstaltet das Broncos erneut den Pride Open Air Dance. Nach 22 Uhr geht es für die Feiernden weiter in die Clubs.

Musik auf der CSD-Hauptbühne am Samstag und Sonntag

Samstag:

12 bis 14 Uhr (Auftaktkundgebung): Terry Terence und Hertzcasper

17.30 Uhr: Marcella Rockefeller

18 bis 20 Uhr: DJ X-Brayne

20 bis 22 Uhr: DJ Carrie Gold

Sonntag:

16 Uhr: Noam Bar

17 Uhr: Darian Tabatabaei

18 Uhr: Me & Ms Jacobs

19 bis 21 Uhr: DJ Carrie Gold

21 bis 22 Uhr: DJ X-Brayndar

Techno und Elektro: Das sind die Acts des Pride Open Air Dance

Samstag:

15 bis 17 Uhr: Salty & Sour

17 bis 19 Uhr: Bennet

19 bis 22 Uhr: Mike Starr

Sonntag:

15 bis 17 Uhr: Bill Sanders

17 bis 21 Uhr: Natalie Robinson B2B Naomi

Hier wird am CSD-Wochenende nach 22 Uhr gefeiert

Freitag:

Offizielle CSD Hannover Eröffnungsparty

Ort: Schwule Sau Hannover, Schaufelderstr. 30a, 30167 Hannover

Eintritt: 10 Euro inklusive Garderobe

Wann: Ab 22 Uhr

Samstag:

Dragshow und DJ-Duo Melodie Heart & DJ Sunshine

Ort: Schwule Sau Hannover, Schaufelderstr. 30a, 30167 Hannover

Eintritt: 10 Euro inklusive Garderobe

Wann: Ab 22 Uhr

Freistil-CSD-Aftershowparty

Ort: Kulturzentrum Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Eintritt: 12 Euro

Wann: Ab 22 Uhr

Kuratorium – Konzert und Klubnacht im Weltspiele

Ort: Weltspiele, Weidendamm 8, 30167 Hannover

Eintritt: 20 Euro (Konzert und Club), 15 Euro (nur Club)

Wann: ab 20 Uhr

Sonntag:

FEEL GOOD / Die offizielle Abschlussparty zum CSD Hannover

Ort: Baggi/Osho, Raschplatz 7L, 30161 Hannover

Eintritt: 16,88 Euro im VVK

